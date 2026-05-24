Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Тернополе мужчина погиб в помещении ТЦК: полиция расследует детали

В Тернополе мужчина погиб в помещении ТЦК: полиция расследует детали

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 14:34
В Тернополе мужчина погиб в помещении ТЦК: полиция расследует обстоятельства
Экстренные службы. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Тернополе на территории одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, 46-летний житель города совершил самоубийство в помещении уборной.

Об инциденте сообщили в Национальной полиции Украины и Тернопольском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

В ТЦК в Тернополе мужчина совершил самоубийство

По информации правоохранителей, сообщение о смерти мужчины поступило в Тернопольское районное управление полиции в субботу, 23 мая. Как установили следователи, в этот же день мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

В полиции отметили, что, по предварительной информации, мужчина зашел в туалет и произвел выстрел из огнестрельного оружия.

Поліція розслідує самогубство чоловіка у Тернопільському ТЦК
Сообщение полиции. Фото: скриншот из Facebook

В Тернопольском областном ТЦК и СП сообщили, что около 19:00 военнообязанного пригласили в помещение центра комплектования для уточнения данных. Во время пребывания в учреждении он закрылся в ванной комнате и произвел выстрел.

Читайте также:

После обнаружения раненого работники ТЦК вызвали полицию и бригаду экстренной медицинской помощи. До прибытия врачей военнослужащие пытались оказать мужчине помощь, однако спасти его не удалось.

У Тернопільському ТЦК загинув чоловік
Сообщение Тернопольского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с дополнительной пометкой "самоубийство". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтавской области военнообязанный напал на работника ТЦК и СП, в результате чего военнослужащий получил легкие травмы. За содеянное мужчину приговорили к лишению свободы.

А также в Луцке суд признал виновным 34-летнего предпринимателя, который открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК и СП. Ему назначили наказание.

Тернополь самоубийство ТЦК и СП
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации