В Тернополе мужчина погиб в помещении ТЦК: полиция расследует обстоятельства

Экстренные службы. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Тернополе на территории одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, 46-летний житель города совершил самоубийство в помещении уборной.

Об инциденте сообщили в Национальной полиции Украины и Тернопольском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

В ТЦК в Тернополе мужчина совершил самоубийство

По информации правоохранителей, сообщение о смерти мужчины поступило в Тернопольское районное управление полиции в субботу, 23 мая. Как установили следователи, в этот же день мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

В полиции отметили, что, по предварительной информации, мужчина зашел в туалет и произвел выстрел из огнестрельного оружия.

Сообщение полиции. Фото: скриншот из Facebook

В Тернопольском областном ТЦК и СП сообщили, что около 19:00 военнообязанного пригласили в помещение центра комплектования для уточнения данных. Во время пребывания в учреждении он закрылся в ванной комнате и произвел выстрел.

После обнаружения раненого работники ТЦК вызвали полицию и бригаду экстренной медицинской помощи. До прибытия врачей военнослужащие пытались оказать мужчине помощь, однако спасти его не удалось.

Сообщение Тернопольского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с дополнительной пометкой "самоубийство". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтавской области военнообязанный напал на работника ТЦК и СП, в результате чего военнослужащий получил легкие травмы. За содеянное мужчину приговорили к лишению свободы.

А также в Луцке суд признал виновным 34-летнего предпринимателя, который открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК и СП. Ему назначили наказание.