Главная ТЦК Житель Полтавщины ударил работника ТЦК ножом: приговор суда

Дата публикации 18 мая 2026 03:32
Работник ТЦК и СП, нож. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

В Полтавской области военнообязанный совершил нападение на работника ТЦК и СП. Военнослужащий получил легкую травму. Нарушитель проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом 11 мая сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

В августе прошлого года фигуранта, который нарушил правила воинского учета, доставили в военкомат. Там злоумышленник из-за нежелания проходить военную службу ударил представителя ТЦК и СП ножом. Военнослужащий получил слепое непроникающее колото-резаное ранение левой боковой поверхности туловища.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы. Пока приговор не вступит в силу, осужденный круглосуточно будет находиться под домашним арестом, должен носить электронное средство контроля и сдать документы для выезда за границу. Кроме того, мужчину обязали возместить потерпевшему моральный ущерб и расходы на стационарное лечение.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Виннице мужчина пугал работников ТЦК и СП "гранатой". Боеприпас оказался мулежем. Нарушителя оштрафовали за хулиганство.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона писал, что на Прикарпатье двое мужчин организовали схему переправки военнообязанных за границу. Оба фигуранта — сержанты РТЦК и СП. Их будут судить.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
