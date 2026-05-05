В Виннице мужчина пугал ТЦК муляжом гранаты из 3D-принтера: его судили

В Виннице суд рассмотрел дело местного жителя, который во время проверки документов представителями ТЦК и полиции достал муляж гранаты и имитировал угрозу подрыва. Несмотря на то, что "боеприпас" оказался обычной игрушкой, напечатанной на 3D-принтере, действия мужчины квалифицировали как мелкое хулиганство, назначив ему наказание.

Около девяти утра, 3 февраля 2026 года, на улице Варшавской патруль в составе работников ТЦК и полицейских остановил мужчину для проверки военно-учетных данных. Когда выяснилось, что гражданин подлежит мобилизации, ему предложили проехать в городской центр комплектования, однако он категорически отказался.

Ситуация обострилась, когда мужчина, окруженный представителями ТЦК, достал из кармана куртки предмет, похожий на чеку от гранаты, и начал крутить кольцо на пальце. При этом он прямо сообщил присутствующим, что имеет при себе взрывчатку. Работники ТЦК немедленно отошли на безопасное расстояние и вызвали группу поддержки и следственно-оперативную группу.

После задержания выяснилось, что "оружием" был лишь муляж пиротехнической гранаты, изготовленный из пластика с помощью 3D-принтера. Сам обвиняемый в письменных объяснениях утверждал, что поступилтак, потому что почувствовал давление со стороны работников ТЦК, которые якобы пытались его "упаковать в бус" без надлежащих протоколов. Он добавил, что достал кольцо от муляжа только для того, чтобы добраться до своего автомобиля.

Судья Винницкого городского суда отметила, что такие действия являются прямым нарушением общественного порядка и проявлением неуважения к обществу. Хотя фигурант на заседание суда не явился, неоднократно прося отложить рассмотрение из-за статуса военнослужащего, суд признал эти причины недостаточно уважительными и рассмотрел дело заочно.

Согласно решению суда, винничанин был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). За свой поступок он должен уплатить штраф в размере 119 гривен. Кроме того, на нарушителя возложена обязанность возместить судебный сбор, который существенно превысил сумму штрафа и составил 665,60 гривен.

