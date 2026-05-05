У Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера: його судили

У Вінниці суд розглянув справу місцевого мешканця, який під час перевірки документів представниками ТЦК та поліції дістав муляж гранати й імітував загрозу підриву. Попри те, що "боєприпас" виявився звичайною іграшкою, надрукованою на 3D-принтері, дії чоловіка кваліфікували як дрібне хуліганство, призначивши йому покарання.

Близько дев'ятої ранку, 3 лютого 2026 року, на вулиці Варшавській патруль у складі працівників ТЦК та поліцейських зупинив чоловіка для перевірки військово-облікових даних. Коли з'ясувалося, що громадянин підлягає мобілізації, йому запропонували проїхати до міського центру комплектування, проте він категорично відмовився.

Ситуація загострилася, коли чоловік, оточений представниками ТЦК, дістав із кишені куртки предмет, схожий на чеку від гранати, і почав крутити кільце на пальці. При цьому він прямо повідомив присутнім, що має при собі вибухівку. Працівники ТЦК негайно відійшли на безпечну відстань та викликали групу підтримки та слідчо-оперативну групу.

Після затримання з'ясувалося, що "зброєю" був лише муляж піротехнічної гранати, виготовлений із пластику за допомогою 3D-принтера. Сам обвинувачений у письмових поясненнях стверджував, що вчинив так, бо відчув тиск з боку працівників ТЦК, які нібито намагалися його "запакувати в бус" без належних протоколів. Він додав, що дістав кільце від муляжу лише для того, щоб дістатися до свого автомобіля.

Суддя Вінницького міського суду зазначила, що такі дії є прямим порушенням громадського порядку та проявом неповаги до суспільства. Хоча фігурант на засідання суду не з'явився, неодноразово просячи відкласти розгляд через статус військовослужбовця, суд визнав ці причини недостатньо поважними та розглянув справу заочно.

Згідно з рішенням суду, вінничанина було визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). За свій вчинок він має сплатити штраф у розмірі 119 гривень. Крім того, на порушника покладено обов'язок відшкодувати судовий збір, який суттєво перевищив суму штрафу і склав 665,60 гривень.

