Сержанти ТЦК допомагали призовникам тікати за кордон: постануть перед судом

Один із затриманих сержантів РТЦК та СП із прокурором. Фото: Прокуратура України

На Прикарпатті двоє сержантів одного із РТЦК та СП організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Їх судитимуть.

Про це 30 квітня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, військовослужбовці підшукували охочих уникнути призову та виїхати за межі України. За гроші представники військкомату обіцяли доставити "клієнтів" до прикордонної зони й безперешкодно провезти через блокпости. Вартість такої "подорожі" становила вісім тисяч доларів.

Одного із "клієнтів" фігуранти особисто супроводжували до кордону з Румунією. Чоловіку пояснили, як пройти маршрут, яких правил поведінки треба дотримуватися під час подорожі та що відповідати на питання охоронців держрубежів під час перевірки. Після подолання блокпостів утікач у термокостюмі мав самостійно в темряві переплисти річку Прут.

Також представники РТЦК та СП намагалися підкупити прикордонника: обіцяли йому тисячу доларів за інформацію про особливості охорони державного кордону, зокрема розташування камер відеоспостереження і фотопасток, маршрути патрулювання нарядів ДПСУ.

Порушників викрили та затримали в січні поточного року.

Яке покарання загрожує сержантам РТЦК та СП

До суду скерували обвинувальні акти за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України групою людей. Також фігурантів звинувачують у хабарництві. Максимальним покарання за такі злочини є до дев'яти років ув'язнення, три роки позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

