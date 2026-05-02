КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес

У Чернігові чоловіка засудили за спробу підпалу ТЦК

У Чернігові чоловіка засудили за спробу підпалу ТЦК

Дата публікації: 2 травня 2026 10:08
Будівлю ТЦК підпалили "коктейлем Молотова". Фото: Вінницький ТЦК та СП, Shutterstock. Колаж: Новини.LIVE

У Чернігові чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі через спробу підпалу будівлі територіального центру комплектування. Подія сталася 7 березня 2025 року. Засуджений визнав свою вину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вирок Деснянського районного суду.

Уривок із вироку суду. Фото: скриншот

Вирок суду за підпал ТЦК

Суд встановив, що обвинувачений заздалегідь підготував щонайменше п’ять саморобних запальних пристроїв типу "коктейль Молотова". 7 березня 2025 року приблизно о 00:37 чоловік підійшов до будівлі ТЦК у Чернігові, підпалив один із підготовлених пристроїв і перекинув його через паркан у бік споруди. Унаслідок цього зайнялася зовнішня стіна та трава поруч, однак пожежу швидко ліквідували чергові, і значних руйнувань вдалося уникнути.

Мотив — особисті претензії до діяльності ТЦК, пов’язаної з мобілізаційними заходами.

Під час розгляду справи обвинувачений спочатку частково заперечував провину, однак згодом визнав усі обставини. Він пояснив свої дії як форму протесту, стверджуючи, що не мав наміру завдати серйозної шкоди будівлі.

Свідками в суді виступили знайомий підсудного та працівники ТЦК. Знайомий підтвердив його негативне ставлення до методів роботи ТЦК, а працівники центру розповіли, що бачили загоряння після того, як пляшка із запальною сумішшю перелетіла через паркан і влучила в будівлю.

За рішенням суду чоловіка визнано винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за замах на умисне пошкодження майна та перешкоджання діяльності Збройних сил України. Окрім п’яти років позбавлення волі, суд зобов’язав засудженого відшкодувати понад 29 тисяч гривень процесуальних витрат.

Вирок може бути оскаржений у апеляційному порядку протягом 30 днів.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно суд в Івано-Франківську оголосив вирок чоловікові, який був адміністратором чату, куди писали дані про переміщення ТЦК. Користувачі могли там анонімно публікувати текстові повідомлення, фото та відео з місць роботи представників ТЦК.  Водночас чоловік уникнув реального терміну ув'язнення завдяки каяттю та фінансовій допомозі Збройним силам України.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Територіальний центр комплектування програв суд військовозобов’язаному. Чоловік, який перебуває в Іспнії, вимагав поставити його на облік та надати відстрочку, оскільки він сам виховує дитину з інвалідністю II групи. Проте в ТЦК документи розглядати відмовилися.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
