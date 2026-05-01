Вимагали повторну ВЛК: колишній військовий подав позов проти ТЦК

Харківський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо законності вимоги ТЦК про повторне проходження військово-лікарської комісії. Суд став на бік громадянина та визнав, що за наявності чинного висновку про непридатність до військової служби така вимога не має правового підґрунтя.

Суд став на бік позивача

Позивачем виступив колишній військовослужбовець Національної гвардії України, який був звільнений 2025 року за станом здоров'я. Підставою став висновок ВЛК системи МВС, яким його визнано непридатним до військової служби.

Після звільнення його взяли на військовий облік як військовозобов'язаного. Надалі чоловік звернувся до ТЦК із заявою про виключення з обліку, однак отримав відмову та вимогу пройти повторну ВЛК у системі Міноборони.

ТЦК аргументував свою позицію тим, що висновок комісії МВС не є достатньою підставою для виключення з обліку. Водночас суд не погодився з такими доводами.

Суд зазначив, що встановлення непридатності до військової служби є ключовою підставою для виключення з військового обліку. Також було враховано зміни законодавства 2024 року, які не вимагають окремого формулювання у висновку ВЛК щодо виключення з обліку.

Окремо підкреслено, що закон не зобов'язує проходити ВЛК виключно в системі Міністерства оборони для підтвердження такого статусу.

У результаті суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов'язав виключити громадянина з військового обліку, оновити дані в державному реєстрі та видати відповідні документи.

Як раніше писали Новини.LIVE, відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, не обмежує право військовозобов'язаного на офіційне працевлаштування. Ба більше, наявність роботи може розглядатися як додатковий аргумент, адже догляд передбачає також необхідність фінансового забезпечення.

Водночас повідомлення, які ТЦК надсилають щодо порушень військового обліку, не є штрафами. Вони набувають юридичної сили лише після винесення відповідної постанови, тому такі пропозиції в застосунку "Резерв+" не впливають на процес бронювання.