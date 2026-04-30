Виключення з обліку в 60 років: треба подавати заяву в ТЦК

Дата публікації: 30 квітня 2026 06:30
Співробітники ТЦК із документами. Фото: militarnyi.com

Виключення з військового обліку після досягнення граничного віку відбувається у 60 років. Цей процес має бути автоматичним. Але є варіант, коли 60-річному громадянину доведеться писати заяву в ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік та виключення з обліку

Військовий облік чоловічого населення в Україні починається в рік досягнення 17-річчя і закінчується після 60 років. Після досягнення 60-річного ювілею громадянина мають зняти з військового обліку.

Виключення з військового обліку за віком означає, що громадянин має право виїжджати за кордон. При цьому прикордонники не мають права вимагати у такої особи військово-обліковий документ.

До юристів звернувся громадянин, який має бути виключений з військового обліку за віком. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому здійснювати якісь кроки, чи ТЦК зробить це автоматично.

Коли треба писати заяву в ТЦК

Адвокат Євген Олександрович зазначив, коментуючи цю ситуацію: "Ви повинні бути виключені з військового обліку автоматично, у зв'язку з досягненням граничного віку. Про це повинно бути зазначено в електронному ВОД, "Резерв+".

Разом з тим, додав юрист, у деяких випадках громадянину все ж доведеться звернутися до ТЦК. Євген Олександрович пояснив, коли це треба буде зробити.

Адвокат підкреслив: "Якщо вказані дані відсутні в електронному ВОД "Резерв+", треба подавати заяву до ТЦК та СП". Таким чином, виключення з військового обліку в 60 років має відбутися автоматично, за винятком проблем із військово-обліковим документом.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба для виключення з військового обліку спочатку скасувати наявну бронь.

Якщо громадянин за підсумками військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Якщо ж така особа мала бронювання від мобілізації, то цю бронь варто скасувати перед виключенням з обліку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи треба проходити щорічну ВЛК тим громадянам, які були виключені з військового обліку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

військовий облік ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
