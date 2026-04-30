Виключення з обліку в 60 років: треба подавати заяву в ТЦК
Виключення з військового обліку після досягнення граничного віку відбувається у 60 років. Цей процес має бути автоматичним. Але є варіант, коли 60-річному громадянину доведеться писати заяву в ТЦК.
Військовий облік та виключення з обліку
Військовий облік чоловічого населення в Україні починається в рік досягнення 17-річчя і закінчується після 60 років. Після досягнення 60-річного ювілею громадянина мають зняти з військового обліку.
Виключення з військового обліку за віком означає, що громадянин має право виїжджати за кордон. При цьому прикордонники не мають права вимагати у такої особи військово-обліковий документ.
До юристів звернувся громадянин, який має бути виключений з військового обліку за віком. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому здійснювати якісь кроки, чи ТЦК зробить це автоматично.
Коли треба писати заяву в ТЦК
Адвокат Євген Олександрович зазначив, коментуючи цю ситуацію: "Ви повинні бути виключені з військового обліку автоматично, у зв'язку з досягненням граничного віку. Про це повинно бути зазначено в електронному ВОД, "Резерв+".
Разом з тим, додав юрист, у деяких випадках громадянину все ж доведеться звернутися до ТЦК. Євген Олександрович пояснив, коли це треба буде зробити.
Адвокат підкреслив: "Якщо вказані дані відсутні в електронному ВОД "Резерв+", треба подавати заяву до ТЦК та СП". Таким чином, виключення з військового обліку в 60 років має відбутися автоматично, за винятком проблем із військово-обліковим документом.
Якщо громадянин за підсумками військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Якщо ж така особа мала бронювання від мобілізації, то цю бронь варто скасувати перед виключенням з обліку.
Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.