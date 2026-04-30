Исключение с учета в 60 лет: надо подавать заявление в ТЦК

Дата публикации 30 апреля 2026 06:30
Сотрудники ТЦК с документами. Фото: militarnyi.com

Исключение с воинского учета после достижения предельного возраста происходит в 60 лет. Этот процесс должен быть автоматическим. Но есть вариант, когда 60-летнему гражданину придется писать заявление в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и исключение из учета

Военный учет мужского населения в Украине начинается в год достижения 17-летия и заканчивается после 60 лет. После достижения 60-летнего юбилея гражданина должны снять с воинского учета.

Исключение с воинского учета по возрасту означает, что гражданин имеет право выезжать за границу. При этом пограничники не имеют права требовать у такого лица военно-учетный документ.

К юристам обратился гражданин, который должен быть исключен из воинского учета по возрасту. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему осуществлять какие-то шаги, или ТЦК сделает это автоматически.

Когда надо писать заявление в ТЦК

Адвокат Евгений Александрович отметил, комментируя эту ситуацию: "Вы должны быть исключены с воинского учета автоматически, в связи с достижением предельного возраста. Об этом должно быть указано в электронном ВУД, "Резерв+".

Вместе с тем, добавил юрист, в некоторых случаях гражданину все же придется обратиться в ТЦК. Евгений Александрович объяснил, когда это надо будет сделать.

Адвокат подчеркнул: "Если указанные данные отсутствуют в электронном ВУД "Резерв+", надо подавать заявление в ТЦК и СП". Таким образом, исключение с воинского учета в 60 лет должно произойти автоматически, за исключением проблем с военно-учетным документом.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, надо ли для исключения с воинского учета сначала отменить имеющуюся бронь.

Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, надо ли проходить ежегодную ВВК тем гражданам, которые были исключены с воинского учета.

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно каждый год проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.

