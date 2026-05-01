Пропозиція від ТЦК ще не є штрафом: потрібна постанова

Пропозиція, яку надсилають територіальні центри комплектування порушникам військового обліку, ще не є штрафом. Штрафом вона може стати тільки після того, як у ТЦК буде винесена відповідна постанова. Тож пропозиція в "Резерв+" на оформлення бронювання не впливає.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штрафи від ТЦК

Територіальний центр комплектування має право штрафувати порушників військового обліку. Штраф є найпершою адміністративною санкцією у цьому процесі.

Штрафи ТЦК можуть накладатися на тих громадян, які мають оформлені відстрочку чи бронювання від мобілізації. Ці два процеси не залежать і не заважають один одному.

До юристів звернувся громадянин, який оформлює бронювання від призову. При цьому, додав чоловік, йому надійшла в "Резерв+" пропозиція сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

Пропозиція не є штрафом до оформлення постанови

Громадянин поцікавився, чи є це повідомлення визнанням факту штрафу. Юристи пояснили, що насправді ця інформація ще не є адміністративним покаранням для порушника.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Те, що Ви бачите у "Резерв+", не є штрафом. Коли ТЦК подає Вас у розшук за порушення правил військового обліку, у застосунок надходить пропозиція щодо визнання правопорушення із можливістю сплатити штраф зі знижкою у 50%".

Втім, пояснив юрист, ця інформація не може бути штрафом до оформлення ключового документу. Айвазян пояснив, якого саме: "Така пропозиція не вважається накладеним стягненням, оскільки для того керівник ТЦК повинен винести постанову по справі про адміністративне правопорушення".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи вплине на бронювання той факт, що штраф ТЦК не зняли після зняття розшуку.

Якщо громадянина зняли з розшуку, а повідомлення про штраф залишилося, це не є проблемою для самого військовозобов’язаного. Зокрема, він може бути заброньований від мобілізації. На процес бронювання цей штраф не впливає.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Знижку можна буде отримати виключно якщо особа добровільно визнає порушення до винесення постанови про штраф. Для цього потрібно подати відповідну заяву ТЦК та СП. На оплату 50% штрафу надаватиметься лише 20 днів.