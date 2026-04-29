Штраф ТЦК не зняли після зняття розшуку: на бронювання не вплине

Штраф ТЦК не зняли після зняття розшуку: на бронювання не вплине

Дата публікації: 29 квітня 2026 21:40
Штраф ТЦК не зняли після зняття розшуку: на бронювання не вплине
Співробітники ТЦК з документами військовозобов’язаних. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо громадянина зняли з розшуку, а повідомлення про штраф залишилося, це не є проблемою для самого військовозобов’язаного. Зокрема, він може бути заброньований від мобілізації. На процес бронювання цей штраф не впливає.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК

Територіальний центр комплектування не тільки проводить процес військового обліку та загальну мобілізацію. ТЦК має право застосовувати різноманітні санкції проти порушників обліку та мобілізації.

Першою із таких є адміністративне стягнення. Це штраф, який має різні розміри, залежно від того, у мирний час чи під час війни сталося порушення військового обліку.

Якщо ж порушник не сплатив штраф, до нього застосовується інша адміністративна санкція. Такого громадянина оголошують у розшук.

Читайте також:

Коли штраф не впливає на бронювання

До юристів звернувся громадянин, якого подали у списку працівників критично важливого підприємства на бронювання. Чоловік розповів, що в "Резерв+" має запис про штраф, хоча розшук, який був раніше, був анульований автоматично, після спливання строку давності.

Громадянин поцікавився, чи не вплине цей не знятий після анулювання розшуку штраф на його майбутнє бронювання. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Не хвилюйтесь, це розповсюджена ситуація, коли розшук зняли, а повідомлення про адмінштраф продовжує висіти. На бронювання це не вплине".

Айвазян пояснив, що робити у такій ситуації: "Коли забронюєтесь, можете звернутись до ТЦК із заявою про внесення коректних даних в "Резерв+". Втім, можете цього і не робити, бо такий допис не тягне за собою жодних правових наслідків".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які три проблеми чекають на громадян у процесі сплати штрафу ТЦК через "Резерв+".

Громадянин, який порушив правила військового обліку, може отримати штраф від ТЦК. Штраф цей сплатити зараз можливо через застосунок "Резерв+". Але у такому випадку у громадянина може виникнути ціла низка проблем.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Знижку можна буде отримати, якщо громадянин добровільно визнає порушення до винесення постанови про штраф. Для цього потрібно подати відповідну заяву до ТЦК та СП.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
