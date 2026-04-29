Штраф ТЦК не сняли после снятия розыска: на бронирование не повлияет

Сотрудники ТЦК с документами военнообязанных. Фото: Винницкий ТЦК

Если гражданина сняли с розыска, а сообщение о штрафе осталось, это не является проблемой для самого военнообязанного. В частности, он может быть забронирован от мобилизации. На процесс бронирования этот штраф не влияет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Территориальный центр комплектования не только проводит процесс воинского учета и всеобщую мобилизацию. ТЦК имеет право применять различные санкции против нарушителей учета и мобилизации.

Первой из таких является административное взыскание. Это штраф, который имеет разные размеры, в зависимости от того, в мирное время или во время войны произошло нарушение воинского учета.

Если же нарушитель не уплатил штраф, к нему применяется другая административная санкция. Такого гражданина объявляют в розыск.

Когда штраф не влияет на бронирование

К юристам обратился гражданин, которого подали в списке работников критически важного предприятия на бронирование. Мужчина рассказал, что в "Резерв+" есть запись о штрафе, хотя розыск, который был ранее, был аннулирован автоматически, по истечении срока давности.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли этот не снятый после аннулирования розыска штраф на его будущее бронирование. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Не волнуйтесь, это распространенная ситуация, когда розыск сняли, а сообщение об админштрафе продолжает висеть. На бронирование это не повлияет".

Айвазян объяснил, что делать в такой ситуации: "Когда забронируете, можете обратиться в ТЦК с заявлением о внесении корректных данных в "Резерв+". Впрочем, можете этого и не делать, потому что такое сообщение не влечет за собой никаких правовых последствий".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие три проблемы ждут граждан в процессе уплаты штрафа ТЦК через "Резерв+".

Гражданин, который нарушил правила воинского учета, может получить штраф от ТЦК. Штраф этот оплатить сейчас возможно через приложение "Резерв+". Но в таком случае у гражданина может возникнуть целый ряд проблем.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Скидку можно будет получить, если гражданин добровольно признает нарушение до вынесения постановления о штрафе. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ТЦК и СП.