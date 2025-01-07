Статус "Нарушение правил воинского учета" - порядок обращения в ТЦК

Статус "Нарушение правил учета" — как правильно обратиться в ТЦК
Военнообязанный гражданин, который установил приложение "Резерв+", может получить в нем статус "Нарушение правил военного учета". Чтобы отменить этот статус, надо направить в ТЦК заявление с просьбой разъяснить появление этого статуса.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Статус "Нарушение правил учета" — что делать
У некоторых военнообязанных граждан, которые установили себе на смартфоны приложение "Резерв+", появилось в этом приложении "Нарушение правил воинского учета".
"Вам нужно направить в ТЦК заявление в произвольной форме и указать в последней, что в Резерв+ появилась информация о нарушении Вами воинского учета", — объяснил, что делать в такой ситуации, адвокат Юрий Айвазян.
Как должно быть составлено заявление в ТЦК
Юрист отметил, что должно быть указано в этом заявлении для того, чтобы решить ситуацию в пользу военнообязанного.
"В этом заявлении необходимо попросить раз'яснений от ТЦК, какое именно нарушение Вы совершили", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" у "Резерв+".
Добавим, мы сообщали, куда обращаться, если появился статус "Выявлено нарушение учета".
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