Статус "Нарушение правил воинского учета" - порядок обращения в ТЦК

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин, который установил приложение "Резерв+", может получить в нем статус "Нарушение правил военного учета". Чтобы отменить этот статус, надо направить в ТЦК заявление с просьбой разъяснить появление этого статуса.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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У некоторых военнообязанных граждан, которые установили себе на смартфоны приложение "Резерв+", появилось в этом приложении "Нарушение правил воинского учета".

"Вам нужно направить в ТЦК заявление в произвольной форме и указать в последней, что в Резерв+ появилась информация о нарушении Вами воинского учета", — объяснил, что делать в такой ситуации, адвокат Юрий Айвазян.

Как должно быть составлено заявление в ТЦК

Юрист отметил, что должно быть указано в этом заявлении для того, чтобы решить ситуацию в пользу военнообязанного.

"В этом заявлении необходимо попросить раз'яснений от ТЦК, какое именно нарушение Вы совершили", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" у "Резерв+".

Добавим, мы сообщали, куда обращаться, если появился статус "Выявлено нарушение учета".