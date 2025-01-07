Статус "Порушення правил військового обліку" - порядок звернення до ТЦК

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовозобов’язаний громадянин, який встановив застосунок "Резерв+", може отримати у ньому статус "Порушення правил військового обліку". Щоб скасувати цей статус, треба надіслати до ТЦК заяву із проханням роз’яснити появу цього статусу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У деяких військовозобов’язаних громадян, які встановили собі на смартфони застосунок "Резерв+", з’явився у цьому застосунок "Порушення правил військового обліку".

"Вам потрібно надіслати до ТЦК заяву у довільній формі та зазначити в останній, що у Резерв+ з'явилась інформація про порушення Вами військового обліку", — пояснив, що робити у такій ситуації, адвокат Юрій Айвазян.

Як має бути складена заява до ТЦК

Юрист наголосив, що має бути вказане у цій заяві для того, аби вирішити ситуацію на користь військовозобов’язаного.

"В цій заяві необхідно попросити роз'яснень від ТЦК, яке саме порушення Ви здійснили", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли, куди звертатися, якщо з’явився статус "Виявлено порушення обліку".