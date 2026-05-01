Предложение от ТЦК еще не является штрафом: нужно постановление

Предложение, которое присылают территориальные центры комплектования нарушителям воинского учета, еще не является штрафом. Штрафом оно может стать только после того, как в ТЦК будет вынесено соответствующее постановление. Поэтому предложение в "Резерв+" на оформление бронирования не влияет.

Штрафы от ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право штрафовать нарушителей воинского учета. Штраф является самой первой административной санкцией в этом процессе.

Штрафы ТЦК могут накладываться на тех граждан, которые имеют оформленные отсрочку или бронирование от мобилизации. Эти два процесса не зависят и не мешают друг другу.

К юристам обратился гражданин, который оформляет бронирование от призыва. При этом, добавил мужчина, ему поступило в "Резерв+" предложение оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.

Читайте также:

Предложение не является штрафом до оформления постановления

Гражданин поинтересовался, является ли это сообщение признанием факта штрафа. Юристы объяснили, что на самом деле эта информация еще не является административным наказанием для нарушителя.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "То, что Вы видите в "Резерв+", не является штрафом. Когда ТЦК подает Вас в розыск за нарушение правил воинского учета, в приложение поступает предложение о признании правонарушения с возможностью оплатить штраф со скидкой в 50%".

Впрочем, пояснил юрист, эта информация не может быть штрафом до оформления ключевого документа. Айвазян объяснил, какого именно: "Такое предложение не считается наложенным взысканием, поскольку для этого руководитель ТЦК должен вынести постановление по делу об административном правонарушении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, повлияет ли на бронирование тот факт, что штраф ТЦК не сняли после снятия розыска.

Если гражданина сняли с розыска, а сообщение о штрафе осталось, это не является проблемой для самого военнообязанного. В частности, он может быть забронирован от мобилизации. На процесс бронирования этот штраф не влияет.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Скидку можно будет получить исключительно если лицо добровольно признает нарушение до вынесения постановления о штрафе. Для этого нужно подать соответствующее заявление ТЦК и СП. На оплату 50% штрафа будет предоставляться только 20 дней.