ТЦК програв суд: документи на відстрочку можна подати й з-за кордону
Територіальні центри комплектування зобов'язані розглядати заяви про відстрочку, навіть якщо вони надійшли через консульські установи від громадян, які перебувають у країнах ЄС. Такого висновку дійшов суд у справі українця, який намагався оформити документи в Малазі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок з Єдиного державного реєстру судових рішень.
ТЦК зобов'язали розглянути заяву на відстрочку від громадянина, який за кордоном
Чоловік, який зараз перебуває в Іспанії, звернувся до територіального центру комплектування через українське консульство в Малазі. Він вимагав поставити його на облік та надати відстрочку, оскільки він сам виховує дитину з інвалідністю II групи. Проте в ТЦК документи розглядати відмовилися. Військові наполягали, що для того щоб отримати відстрочку, чоловік має приїхати в Україну та зайти до кабінету ТЦК особисто. Не погодившись із такою вимогою, українець подав до суду.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд детально вивчив справу №160/8720/25 і став на бік позивача. Судді наголосили, що звернення через дипломатичні установи є абсолютно законним способом для тих, хто перебуває за кордоном.
Суд визнав поведінку ТЦК протиправною. У вердикті зазначено, що ігнорування заяви через відсутність "фізичної явки" є незаконним. Тепер військкомат зобов'язаний прийняти папери та дати офіційну, вмотивовану відповідь.
