ТЦК програв суд: документи на відстрочку можна подати й з-за кордону

ТЦК програв суд: документи на відстрочку можна подати й з-за кордону

Дата публікації: 29 квітня 2026 10:02
ТЦК програв суд: документи на відстрочку можна подати й з-за кордону
Працівник ТЦК ознайомлює громадянина з контрактною службою. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

Територіальні центри комплектування зобов'язані розглядати заяви про відстрочку, навіть якщо вони надійшли через консульські установи від громадян, які перебувають у країнах ЄС. Такого висновку дійшов суд у справі українця, який намагався оформити документи в Малазі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок з Єдиного державного реєстру судових рішень.

ТЦК зобов'язали розглянути заяву на відстрочку від громадянина, який за кордоном

Чоловік, який зараз перебуває в Іспанії, звернувся до територіального центру комплектування через українське консульство в Малазі. Він вимагав поставити його на облік та надати відстрочку, оскільки він сам виховує дитину з інвалідністю II групи. Проте в ТЦК документи розглядати відмовилися. Військові наполягали, що для того щоб отримати відстрочку, чоловік має приїхати в Україну та зайти до кабінету ТЦК особисто. Не погодившись із такою вимогою, українець подав до суду.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд детально вивчив справу №160/8720/25 і став на бік позивача. Судді наголосили, що звернення через дипломатичні установи є абсолютно законним способом для тих, хто перебуває за кордоном.

Суд визнав поведінку ТЦК протиправною. У вердикті зазначено, що ігнорування заяви через відсутність "фізичної явки" є незаконним. Тепер військкомат зобов'язаний прийняти папери та дати офіційну, вмотивовану відповідь.

Читайте також:

Новини.LIVE писали раніше про те, що працівники ТЦК порушують правила роботи. Так депутат Херсонської міськради Сергій Хлань заявив, вони перекривають трасу Одеса-Київ для перевірки всіх авто та розповів власний досвід комунікації з ними.

Також працівники Полтавського ТЦК та СП розповіли про найпоширеніші випадки, як ухилянти уникають мобілізації. Чоловіки маскуються під жінок, вдають з себе важко хворих та придумують інші способи уникнення служби.

суд відстрочка ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
