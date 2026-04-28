Від жіночого одягу до дива зцілення: як ухилянти ховаються від призову

Дата публікації: 28 квітня 2026 07:30
Затримання ухилянта, який намагався під виглядом жінки перетнути кордон. Фото: ДПСУ

Аби уникнути призову під час мобілізації, військовозобов'язані не соромлять ні вдягати жіночий одяг, ні тікати від представників військкомату, ні підробляти документи. Лише впродовж поточного року на Полтавщині суд виніс щонайменше вісім вироків за ухилення від мобілізації. Загальна ж кількість подібних судових рішень в Україні в рази більша.

Про це 18 квітня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як чоловіки намагаються уникнути служби 

Один військовозобов'язаних придбав фальшивий медичний висновок про інвалідність своєї дитини. У подальшому на підставі цього "документа" він отримав відстрочку і навіть намагався оформити соцвиплати через Пенсійний фонд. 13 квітня порушнику винесли вирок. 

Загалом же більшість порушень, які пов'язані зі спробою ухилитися від мобілізації, суд навіть не розглядає

"Особи чоловічої статі одягають жіночий одяг і перуки, носять при собі нібито повістки або рекомендаційні листи від військових частин, вдають із себе важко хворих або взагалі не виходять з власних помешкань", — зазначили в регіональному військкоматі. 

Нещодавно в соцмережах поширили відео, на якому чоловік із палицею після зустрічі з військовослужбовцями ТЦК викинув милицю й побіг так швидко, що наздогнати його було неможливо.

"Швидше за все, ВЛК визнала б його придатним щонайменше до військової служби в підрозділах забезпечення... Але він обрав шлях ухилянта — лежати на дивані, пишатися своїм військом і шукати черговий привід не йти туди самому. На жаль, він далеко не сам у такому своєму виборі", — йдеться в повідомленні.

У регіональному військкоматі нагадали слова керівника Офісу Президента України Кирила Буданова щодо того, кого в Україні вважають героями. На думку населення, герої — і ті проливає кров на фронті, ті, хто посилає ТЦК на три букви, і ті, хто перебігає через кордон. 

"Це страшна проблема. Вона показує відсутність єдності. Дякувати ЗСУ за захист і в той же час самому ховатися від ЗСУ — невже, на чиюсь думку, це шлях до перемоги?" — підсумували в регіональному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на матеріал видання "Фокус" повідомляв, що через штраф від ТЦК та СП можуть заблокувати рахунки. Якщо впродовж 15 днів не закрити заборгованість добровільно, почнеться примусове стягнення. Після відкриття виконавчого провадження банки зобов'язані впродовж кількох годин заблокувати суму боргу на рахунках.

Також Новини.LIVE з посиланням на заступника керівника Харківського обласного ТЦК та СП Миколу Шарія пояснював, чому у приміщеннях військкоматів у військовозобов'язаних забирають мобільні телефони. Будівлі ТЦК та СП — місця з підвищеним ризиком завдання вогневого ураження. Заборона щодо використання гаджетів потрібна, щоб забезпечити безпеку військових і мобілізованих.

мобілізація ТЦК та СП ухилянти
Любомир Кучер - редактор, юрист
