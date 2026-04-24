Головна ТЦК Навіщо в мобілізованих забирають телефони: відповідь ТЦК

Дата публікації: 24 квітня 2026 07:30
Військовослужбовець зі смартфоном у руках. Фото ілюстративне: armyinform.com

У приміщеннях ТЦК та СП або на території, де збирають дані військовозобов'язаних, використовувати мобільні телефони не можна. Річ у тім, що зазначені об'єкти є місцями з підвищеним ризиком завдання вогневого ураження. Заборона щодо використання мобільних потрібна, щоб забезпечити безпеку військових і мобілізованих.

Про це в інтерв'ю "Накипіло" 22 квітня повідомив заступник керівника Харківського обласного ТЦК та СП Микола Шарій, передає Новини.LIVE.

Чому у ТЦК та СП забирають телефони 

"Ми не можемо гарантувати, що громадянин, який має в руках мобільний телефон, не скине точну його локації й за дві чи три години по цьому місцю противник не завдасть удару", — зазначив представник військкомату

За його словами, у такому разі можуть бути людські жертви, а не лише зрив мобілізації — важливо цього не допускати.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовозобов'язані перебувають на обліку у ТЦК. Тих, кого доставили до навчального центру, уже вважають військовослужбовцями. З обліку таких громадян знімають.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на працівників ТЦК та СП писав, що в українських селах мобілізаційні заходи фактично зайшли у глухий кут. Чоловіків у невеликих населених пунктах бракує. У представників військкомату є добовий план, але він часто лишається невиконаним.

мобілізація ТЦК та СП мобільний телефон
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
