У селах вже нікого мобілізовувати: працівник ТЦК заявив про кризу

Фото ілюстративне: Львівський ТЦК та СП

Працівники ТЦК розповідають про катастрофічне вичерпання людського ресурсу в українських селах, де мобілізаційні заходи фактично зайшли у глухий кут. Через тотальне безлюддя на вулицях та втечу мешканців при появі спецмашин, групи оповіщення годинами працюють "вхолосту", тож добовий план постачання людей до війська часто залишається невиконаним.

Про це розповіли працівники ТЦК анонімно в інтерв'ю "Українській правді".

ТЦК не може виконати план з мобілізації людей

Мобілізаційні заходи в сільській місцевості втратили сенс через критичний брак чоловічого населення. За свідченнями чотирьох військовослужбовців, які безпосередньо залучені до процесу оповіщення в різних регіонах України, робота, що розпочинається о 6-й ранку, дедалі частіше не приносить жодних результатів.

Вони пояснили, що екіпаж, що складається з представників ТЦК та поліції, патрулює визначені вулиці і часто просто не зустрічає на шляху жодної людини.

"От ти їдеш по селу, а воно – як мертвий техаський городок, тільки перекотиполя не хватає. Бо всі, хто бачать ментовську машину, тікають за забори. Обганяємо якийсь велосипед, зупиняємося, менти ще не встигли вийти з машини, як велосипед вже їде в інший бік, бо він знає, чого ми біля нього стали. Як ти можеш когось мобілізувати? Це так не робе", – розповідає військовий Валентин (ім'я змінено).

Через усвідомлення безперспективності поїздок екіпажі нерідко проводять робочий день, просто "відстоюючись" у віддалених місцях або на АЗС. За словами військовослужбовців, якщо ще два роки тому за день вдавалося виписати десятки повісток, то у 2025–2026 роках показники впали до критичного мінімуму. Іноді за 16-годинну зміну не вдається знайти жодного призовника, що ставить під загрозу виконання мобілізаційних планів та можливість ротації піхотинців, які місяцями тримають оборону на найважчих напрямках, зокрема під Покровськом.

"Я знаю, що багатьох злить вже сам факт того, що в ТЦК є план, але я до цього якраз ставлюся нормально. У ЗСУ є задачі, є потреби, під кожну задачу треба стільки-то людей. Тут, як на мене, все сходиться", — ділиться Валентин.

Як повідомляв Новини.LIVE раніше, начальник Нацполіції Іван Вигівський заявив, що спільна робота поліцейських з ТЦК зіпсувало імідж правоохоронцям. Він зауважив, що люди деколи бояться викликати поліцію.

Разом з тим омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що у п'ятьох областях критична ситуація щодо роботи ТЦК. Громадяни скаржаться на численні випадки правопорушень з їх боку.

Окремо Лубінець назвав кількість порушень та скарг з боку ТЦК. Він сказав про 6127 таких заяв з боку цивільних.