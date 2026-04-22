Лубінець назвав область, де найбільш критична ситуація з ТЦК

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Одеській області статистика щодо порушень з боку ТЦК була і залишається тривожною. І вчорашня ситуація в Одесі, коли СБУ затримати ТЦК, яких підозрюють у вимаганні грошей — стала сигналом, що безкарність закінчується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт омбудсмана України.

Скільки скарг було в Одеській області щодо порушень зі сторони ТЦК

У своєму Facebook Лубінець заявив, що в період з 1 січня 2025 року по 20 квітня 2025 року офіс Омбудсмана України отримав 193 повідомлення з Одеської області щодо можливих порушень прав і свобод людини з боку ТЦК.

"В аналогічний період цього року — вже 264 звернень. Це вже більше майже на 40%", — наголосив уповноважений з прав людини.

Він додав, що загалом за весь 2025 рік — було 642 звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації та неправомірних дій працівників ТЦК та СП в Одеській області. Проте проблеми не лише тут.

Читайте також:

"Подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. Найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

Коментуючи затримання представників ТЦК співробітниками СБУ, яке сталося 21 квітня, Лубінець наголосив, що порушення прав людини більше не може залишатися без наслідків.

"Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв, — системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП — нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку. Ситуація в Одесі стала показовою. Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків", — наголосив він.

Лубінець зауважив, що важливо, щодо реагування в Одесі стало не винятком, а початком системних змін.

Резюмуючи уповноважений з прав людини додав, що працівники ТЦК мають ходити без балаклав і з відкритим обличчям, оскільки вони не мають права діяти анонімно чи приховано. Якщо вони і вчиняють такі порушення, то це прямо підриває довіру до державних інституцій.

Пост Лубінця щодо скарг на ТЦК. Фото: скриншот

Що сталося в Одесі

Як повідомляло Новини.LIVE, у вівторок 21 квітня СБУ зупинили діяльність організованої групи, до який входили представники місцевого ТЦК. Зокрема, їх підозрюють у вимаганні грошей у громадян із застосуванням сили та прогноз. Під час чергового епізоду протиправних дій їх затримали.

Після цього стало відомо, що керівників обласного та районного центрів ТЦК усунули від роботи і розпочалося службове розслідування. Перевірку також буде проводити Військова служба правопорядку.