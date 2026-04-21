Скарги на мобілізацію: Лубінець отримав понад 6 тис. звернень за рік

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що протягом 2025 року все частіше спостерігалась тенденція, що працівники ТЦК та СП проводили силові затримання та перевірку документів утакий спосіб, що це порушувало права громадян. Зокрема, людей силоміць доставляли до ТЦК, не маючи на це повноважень. До омбудсмана за 12 місяців надійшло 6127 звернень щодо таких порушень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на щорічний звіт Уповноваженого ВР з прав людини.

Щорічний звіт Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Деякі співробітники ТЦК закривають обличчя балаклавами

"У 2025 році 6 127 звернень до мене стосувались ознак порушень прав під час мобілізації. Ішлося про незаконні затримання, а також поверхневі медичні огляди, проблеми з відстрочками. На кожне звернення була реакція — запити, перевірки, дії в межах моїх повноважень", — зазначив Лубінець.

Зазначається, що часто такі співробітники ТЦК закривають обличчя балаклавами та не використовують бодікамери.

"За результатами зафіксовано низку системних, кадрових, правових та організаційних проблем і надано відповідні рекомендації щодо їх усунення. Наприкінці року з’явилася й інша тенденція: неправомірні дії громадян щодо працівників ТЦК та СП. Тому наголошую: мобілізація не може відбуватися поза законом", — додав він.

Омбудсман наголосив, що порушення прав під час мобілізації неприпустиме з будь-якого боку. Закон має бути єдиним мірилом відповідальності.

Як повідомляли Новини.LIVE, оформлення відстрочки через ТЦК більше неможливе. Тепер це можна зробити онлайн, через "Резерв+" або у центрі надання адміністративних послуг. Також не можна відправити документи до ТЦК поштою.

Також Новини.LIVE писали, чи є представники ТЦК на пунктах пропуску. У ДПСУ запевняють, що такі чутки не відповідають дійсності. Але якщо громадянин перебуває в розшуку, то під час прикордонного контролю працівники ДПСУ передають таких людей у поліцію.