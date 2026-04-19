У ДПСУ заперечують наявність працівників ТЦК у пунктах пропуску

Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Працівники ТЦК та СП не перебувають в українських пунктах пропуску. Нардеп Руслан Горбенко заявляв, що представники військкомату зустрічають депортованих чоловіків — такі чутки не відповідають дійсності. Тих, хто перебуває в розшуку, прикордонники можуть лише передати поліцейським, а ті своєю чергою — ТЦК та СП.

Про це 24 Каналу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

Чи є представники ТЦК на кордоні

За словами представника ДПСУ, Україну не інформують про депортацію. Країна, яка має намір депортувати порушника, не зобов'язана про це повідомляти.

"Щодо представників ТЦК. Вони не перебувають в українських пунктах пропуску, але якщо громадянин перебуває в розшуку і це відображається в системі "Оберіг", під час прикордонного контролю законодавство визначає нам передавати таких людей у поліцію", — зазначив Демченко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що у Львові троє невідомих увірвалися до приміщення військкомату. Зловмисники намагалися вчинити напад на військовослужбовців. Двох порушників затримали, а третього розшукують.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що ТЦК та СП більше не приймають документи на відстрочку. Оформити її тепер можна у ЦНАПах. Крім того, послуга доступна в "Резерв+".