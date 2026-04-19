Оформлення відстрочки через ТЦК більше не працює

Громадянин в ЦНАП, подає заяву. Фото: cnaprv.gov.ua

Територіальний центр комплектування перестав приймати документи на відстрочку напряму від громадян. Відтепер вони мають два інші варіанти оформлення відстрочки. Можна або прийти особисто у центр надання адміністративних послуг, або, для деяких видів відстрочки, зробити це онлайн, через "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка та її продовження

Відстрочка від мобілізації це законний спосіб уникнути мобілізації в особливий період. Відстрочка гарантується державою, але лише за умови наявності відповідних підстав.

Ці підстави вказані у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу". Також законодавство визначає процес оформлення відстрочки від призову.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що отримав листа від територіального центру комплектування. Лист стосується відстрочки, яку він постійно продовжував кожні три місяці.

В ТЦК не треба йти, тепер існують інші варіанти

Громадянин поцікавився, чи законною є відмова ТЦК від подальшого переоформлення відстрочки за його підставою. Юристи, коментуючи цю ситуацію, підтвердили, що пояснення центру комплектування є правомірним.

Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "Ви вже не зможете поштою відправити документи про відстрочку на адресу ТЦК". Адвокат Юрій Айвазян підтвердив: "ТЦК більше не є органом, який приймає заяви про надання відстрочки напряму".

Юристи пояснили, куди потрібно звертатися відтепер. Так, Айвазян зазначив: "Ви маєте право подавати заяву через ЦНАП". Дерій додав інший варіант: "Відповідно до роз'яснення Міноборони, відстрочка за Вашою підставою може бути оформлена онлайн через "Резерв+". Але, якщо не вдасться, потрібно звертатись особисто в ЦНАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка після відрахування з коледжу може діяти ще кілька тижнів.

Відстрочка, надана студенту коледжу на час навчання, має бути скасована після відрахування цієї особи з навчального закладу. Але цей процес не є миттєвим. Повідомлення з коледжу, перевірка територіального центру комплектування і ухвалення рішення може піти до трьох тижнів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що наявність відстрочки для догляду не забороняє громадянину працювати.

Громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, має право на офіційне працевлаштування. Факт роботи не заважає здійснювати догляд. І, відповідно, відстрочка не може бути скасована територіальним центром комплектування.