Відстрочка для догляду: ТЦК не забороняє працювати

Громадянин складає заяву на відстрочку в ТЦК.

Громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, має право на офіційне працевлаштування. Факт роботи не заважає здійснювати догляд. І, відповідно, відстрочка не може бути скасована територіальним центром комплектування.

Відстрочка для догляду за близьким родичем

Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього вони повинні мати підстави, визначені у законодавстві.

Однією із найпоширеніших підстав для отримання відстрочки є сімейна обставина, догляд за близьким родичем. До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від призову саме за цією підставою.

Чоловік поцікавився, чи має він під час дії відстрочки, здійснюючи догляд за близьким родичем, ще й офіційно працевлаштуватися. Громадянина зацікавило, чи не втратить він через це відстрочку, чи не анулює її територіальний центр комплектування.

Право працювати залишається, але держава може скасувати компенсацію

Юристи запевнили, що жодних обмежень у цьому питанні в законодавстві України немає. Юрист Владислав Дерій зазначив: "В українському законодавстві немає прямої заборони на працевлаштування для осіб, які здійснюють догляд".

Дерій пояснив, чому догляд це не просто перебування поруч: "Факт роботи не означає, що людина перестала бути доглядальником. Поняття "постійний догляд" не тотожне перебуванню поруч з хворим кожну секунду. Це означає регулярне та систематичне надання допомоги".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян підтвердив позицію колеги і пояснив, які проблеми можуть виникнути у доглядальника після офіційного працевлаштування: "Ніяких ризиків щодо втрати відстрочки у разі працевлаштування у громадянина немає. Про це можна говорити лише у випадку, якщо він отримує компенсацію за надання догляду на непрофесійній основі, оскільки зі збільшенням доходу на кожного члена сім'ї чоловіку можуть скасувати цю допомогу".

Оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем має кілька важливих факторів, які впливають на цей процес. Одним із таких факторів є пенсійний вік подружжя, для догляду за одним із членів якого оформлюється відстрочка.

Як пояснили юристи, відстрочка від мобілізації на підставі здійснення постійного догляду за близьким родичем має продовжуватися у автоматичному режимі. Якщо ж цього не сталося, у громадянина є два шляхи вирішення цієї проблеми.