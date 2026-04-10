Отсрочка для ухода: ТЦК не запрещает работать

Гражданин составляет заявление на отсрочку в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Гражданин, оформивший отсрочку для ухода за близким родственником, имеет право на официальное трудоустройство. Факт работы не мешает осуществлять уход. И, соответственно, отсрочка не может быть отменена территориальным центром комплектования.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за близким родственником

Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны иметь основания, определенные в законодательстве.

Одним из самых распространенных оснований для получения отсрочки является семейное обстоятельство, уход за близким родственником. К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от призыва именно по этому основанию.

Мужчина поинтересовался, должен ли он во время действия отсрочки, осуществляя уход за близким родственником, еще и официально трудоустроиться. Гражданина заинтересовало, не потеряет ли он из-за этого отсрочку, не аннулирует ли ее территориальный центр комплектования.

Право работать остается, но государство может отменить компенсацию

Юристы заверили, что никаких ограничений в этом вопросе в законодательстве Украины нет. Юрист Владислав Дерий отметил: "В украинском законодательстве нет прямого запрета на трудоустройство для лиц, осуществляющих уход".

Дерий объяснил, почему уход это не просто пребывание рядом: "Факт работы не означает, что человек перестал быть сиделкой. Понятие "постоянный уход" не тождественно пребыванию рядом с больным каждую секунду. Это означает регулярное и систематическое оказание помощи".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян подтвердил позицию коллеги и объяснил, какие проблемы могут возникнуть у сиделки после официального трудоустройства: "Никаких рисков по потере отсрочки в случае трудоустройства у гражданина нет. Об этом можно говорить лишь в случае, если он получает компенсацию за предоставление ухода на непрофессиональной основе, поскольку с увеличением дохода на каждого члена семьи мужчине могут отменить эту помощь".

Оформление отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником имеет несколько важных факторов, которые влияют на этот процесс. Одним из таких факторов является пенсионный возраст супругов, для ухода за одним из членов которого оформляется отсрочка.

Как пояснили юристы, отсрочка от мобилизации на основании осуществления постоянного ухода за близким родственником должна продолжаться в автоматическом режиме. Если же этого не произошло, у гражданина есть два пути решения этой проблемы.