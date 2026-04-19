Оформление отсрочки через ТЦК больше не работает

Территориальный центр комплектования перестал принимать документы на отсрочку напрямую от граждан. Отныне они имеют два других варианта оформления отсрочки. Можно либо прийти лично в центр предоставления административных услуг, или, для некоторых видов отсрочки, сделать это онлайн, через "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и ее продление

Отсрочка от мобилизации это законный способ избежать мобилизации в особый период. Отсрочка гарантируется государством, но только при условии наличия соответствующих оснований.

Эти основания указаны в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Также законодательство определяет процесс оформления отсрочки от призыва.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что получил письмо от территориального центра комплектования. Письмо касается отсрочки, которую он постоянно продолжал каждые три месяца.

В ТЦК не надо идти, теперь существуют другие варианты

Гражданин поинтересовался, законен ли отказ ТЦК от дальнейшего переоформления отсрочки по его основанию. Юристы, комментируя эту ситуацию, подтвердили, что объяснение центра комплектования является правомерным.

Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Вы уже не сможете по почте отправить документы об отсрочке в адрес ТЦК". Адвокат Юрий Айвазян подтвердил: "ТЦК больше не является органом, который принимает заявления о предоставлении отсрочки напрямую".

Юристы объяснили, куда нужно обращаться отныне. Так, Айвазян отметил: "Вы имеете право подавать заявление через ЦПАУ". Дерий добавил другой вариант: "Согласно разъяснению Минобороны, отсрочка по Вашему основанию может быть оформлена онлайн через "Резерв+". Но, если не удастся, нужно обращаться лично в ЦПАУ".

Отсрочка, предоставленная студенту колледжа на время обучения, должна быть отменена после отчисления этого лица из учебного заведения. Но этот процесс не является мгновенным. Сообщение из колледжа, проверка территориального центра комплектования и принятие решения может уйти до трех недель.

Гражданин, оформивший отсрочку для ухода за близким родственником, имеет право на официальное трудоустройство. Факт работы не мешает осуществлять уход. И, соответственно, отсрочка не может быть отменена территориальным центром комплектования.