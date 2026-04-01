Мобілізація в ТЦК на кордоні можлива для осіб у розшуку і без документів

Прикордонник перевіряє документи на кордоні. Фото: "Автотема"

Теоретично громадянина можуть мобілізувати буквально відразу після повернення до України. Але на практиці мобілізаційні заходи після перетину кордону відбуваються рідко і не щодо усіх громадян. Юристи пояснили, кого можуть відправити до навчального центру ЗСУ прямо з автобуса на кордоні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація після повернення до України

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Він був оголошений 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни.

Загальна мобілізація поширюється на усю територію країни. Процес мобілізації стосується усіх військовозобов’язаних громадян, незалежно від віку.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном, але планує повернутися на батьківщину. Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати відразу після перетину кордону.

Мобілізація у автобусі на кордоні

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили особливість нинішньої загальної мобілізації. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Якщо Ви не маєте підстав для відстрочки, то Вас можуть мобілізувати з будь-якого куточка України".

Юрист процитував частину 1 статті 39 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу". Згідно з нею, "на військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку".

Щодо ж тих випадків, коли можуть мобілізувати відразу після перетину кордону, в буквально смислі в автобусі, то тут, наголосив Дерій, такі ситуації мають місце. Але тільки у випадку, коли громадянин перебуває у розшуку, ігнорував повістки чи не має військово-облікових документів.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що мобілізація громадянина з інвалідністю 3 групи неможлива.

Наявність третьої групи інвалідності надає громадянину право на відстрочку від мобілізації. Такі особи можуть бути мобілізовані лише за власною згодою і тільки контрактну форму військової служби.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як зміниться процес загальної мобілізації з 1 квітня 2026 року.

Так, мають з'явитися електронні повістки, які надсилатимуть громадянам через відповідні застосунки. Разом з тим, дані про військовозобов’язаних будуть синхронізуватися з іншими державними реєстрами, що дозволить постійно їх оновлювати.