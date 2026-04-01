Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мобилизация в ТЦК на границе возможна для лиц в розыске и без документов

Ua ru
Дата публикации 1 апреля 2026 00:30
Мобилизация в ТЦК на границе возможна для лиц в розыске и без документов
Пограничник проверяет документы на границе. Фото: "Автотема"

Теоретически гражданина могут мобилизовать буквально сразу после возвращения в Украину. Но на практике мобилизационные мероприятия после пересечения границы происходят редко и не в отношении всех граждан. Юристы объяснили, кого могут отправить в учебный центр ВСУ прямо из автобуса на границе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация после возвращения в Украину

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Он был объявлен 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Всеобщая мобилизация распространяется на всю территорию страны. Процесс мобилизации касается всех военнообязанных граждан, независимо от возраста.

К юристам обратился гражданин, который находится за границей, но планирует вернуться на родину. Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать сразу после пересечения границы.

Читайте также:

Мобилизация в автобусе на границе

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили особенность нынешней всеобщей мобилизации. Юрист Владислав Дерий отметил: "Если Вы не имеете оснований для отсрочки, то Вас могут мобилизовать из любого уголка Украины".

Юрист процитировал часть 1 статьи 39 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ей, "на военную службу по мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации, независимо от места их пребывания на воинском учете".

Что касается тех случаев, когда могут мобилизовать сразу после пересечения границы, в буквальном смысле в автобусе, то здесь, отметил Дерий, такие ситуации имеют место. Но только в случае, когда гражданин находится в розыске, игнорировал повестки или не имеет военно-учетных документов.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что мобилизация гражданина с инвалидностью 3 группы невозможна.

Наличие третьей группы инвалидности дает гражданину право на отсрочку от мобилизации. Такие лица могут быть мобилизованы только по собственному согласию и только на контрактную форму военной службы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как изменится процесс всеобщей мобилизации с 1 апреля 2026 года.

Так, должны появиться электронные повестки, которые будут отправлять гражданам через соответствующие приложения. Вместе с тем, данные о военнообязанных будут синхронизироваться с другими государственными реестрами, что позволит постоянно их обновлять.

граница мобилизация военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации