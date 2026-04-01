Мобилизация в ТЦК на границе возможна для лиц в розыске и без документов

Пограничник проверяет документы на границе. Фото: "Автотема"

Теоретически гражданина могут мобилизовать буквально сразу после возвращения в Украину. Но на практике мобилизационные мероприятия после пересечения границы происходят редко и не в отношении всех граждан. Юристы объяснили, кого могут отправить в учебный центр ВСУ прямо из автобуса на границе.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация после возвращения в Украину

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Он был объявлен 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Всеобщая мобилизация распространяется на всю территорию страны. Процесс мобилизации касается всех военнообязанных граждан, независимо от возраста.

К юристам обратился гражданин, который находится за границей, но планирует вернуться на родину. Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать сразу после пересечения границы.

Мобилизация в автобусе на границе

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили особенность нынешней всеобщей мобилизации. Юрист Владислав Дерий отметил: "Если Вы не имеете оснований для отсрочки, то Вас могут мобилизовать из любого уголка Украины".

Юрист процитировал часть 1 статьи 39 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ей, "на военную службу по мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации, независимо от места их пребывания на воинском учете".

Что касается тех случаев, когда могут мобилизовать сразу после пересечения границы, в буквальном смысле в автобусе, то здесь, отметил Дерий, такие ситуации имеют место. Но только в случае, когда гражданин находится в розыске, игнорировал повестки или не имеет военно-учетных документов.

Мобилизация гражданина с инвалидностью 3 группы невозможна.

Наличие третьей группы инвалидности дает гражданину право на отсрочку от мобилизации. Такие лица могут быть мобилизованы только по собственному согласию и только на контрактную форму военной службы.

С 1 апреля 2026 года изменится процесс всеобщей мобилизации.

Так, должны появиться электронные повестки, которые будут отправлять гражданам через соответствующие приложения. Вместе с тем, данные о военнообязанных будут синхронизироваться с другими государственными реестрами, что позволит постоянно их обновлять.