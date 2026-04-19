В ГПСУ отрицают наличие работников ТЦК в пунктах пропуска

Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

Работники ТЦК и СП не находятся в украинских пунктах пропуска. Нардеп Руслан Горбенко заявлял, что представители военкомата встречают депортированных мужчин — такие слухи не соответствуют действительности. Тех, кто находится в розыске, пограничники могут только передать полицейским, а те в свою очередь — ТЦК и СП.

Об этом 24 Каналу сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

Есть ли представители ТЦК на границе

По словам представителя ГПСУ, Украину не информируют о депортации. Страна, которая намерена депортировать нарушителя, не обязана об этом сообщать.

"Относительно представителей ТЦК. Они не находятся в украинских пунктах пропуска, но если гражданин находится в розыске и это отображается в системе "Оберіг", во время пограничного контроля законодательство определяет нам передавать таких людей в полицию", — отметил Демченко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что во Львове трое неизвестных ворвались в помещение военкомата. Злоумышленники пытались совершить нападение на военнослужащих. Двух нарушителей задержали, а третьего разыскивают.

