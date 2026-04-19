Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В ГПСУ отрицают наличие работников ТЦК в пунктах пропуска

В ГПСУ отрицают наличие работников ТЦК в пунктах пропуска

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 07:36
Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

Работники ТЦК и СП не находятся в украинских пунктах пропуска. Нардеп Руслан Горбенко заявлял, что представители военкомата встречают депортированных мужчин — такие слухи не соответствуют действительности. Тех, кто находится в розыске, пограничники могут только передать полицейским, а те в свою очередь — ТЦК и СП.

Об этом 24 Каналу сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

Есть ли представители ТЦК на границе

По словам представителя ГПСУ, Украину не информируют о депортации. Страна, которая намерена депортировать нарушителя, не обязана об этом сообщать.

"Относительно представителей ТЦК. Они не находятся в украинских пунктах пропуска, но если гражданин находится в розыске и это отображается в системе "Оберіг", во время пограничного контроля законодательство определяет нам передавать таких людей в полицию", — отметил Демченко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что во Львове трое неизвестных ворвались в помещение военкомата. Злоумышленники пытались совершить нападение на военнослужащих. Двух нарушителей задержали, а третьего разыскивают.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что ТЦК и СП больше не принимают документы на отсрочку. Оформить ее теперь можно в ЦПАУ. Кроме того, услуга доступна в "Резерв+".

КПП ТЦК и СП депортация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации