Жалобы на мобилизацию: Лубинец получил более 6 тыс. обращений за год

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в течение 2025 года все чаще наблюдалась тенденция, что работники ТЦК и СП проводили силовые задержания и проверку документов таким образом, что это нарушало права граждан. В частности, людей силой доставляли в ТЦК, не имея на это полномочий. К омбудсмену за 12 месяцев поступило 6127 обращений относительно таких нарушений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ежегодный отчет Уполномоченного ВР по правам человека.

Ежегодный отчет Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Некоторые сотрудники ТЦК закрывают лица балаклавами

"В 2025 году 6 127 обращений ко мне касались признаков нарушений прав во время мобилизации. Речь шла о незаконных задержаниях, а также поверхностных медицинских осмотрах, проблемах с отсрочками. На каждое обращение была реакция — запросы, проверки, действия в пределах моих полномочий", — отметил Лубинец.

Отмечается, что часто такие сотрудники ТЦК закрывают лицо балаклавами и не используют бодикамеры.

"По результатам зафиксирован ряд системных, кадровых, правовых и организационных проблем и даны соответствующие рекомендации по их устранению. В конце года появилась и другая тенденция: неправомерные действия граждан в отношении работников ТЦК и СП. Поэтому подчеркиваю: мобилизация не может происходить вне закона", — добавил он.

Омбудсман подчеркнул, что нарушение прав во время мобилизации недопустимо с любой стороны. Закон должен быть единственным мерилом ответственности.

Как сообщали Новини.LIVE, оформление отсрочки через ТЦК больше невозможно. Теперь это можно сделать онлайн, через "Резерв+" или в центре предоставления административных услуг. Также нельзя отправить документы в ТЦК по почте.

Также Новини.LIVE писали, есть ли представители ТЦК на пунктах пропуска. В ГПСУ уверяют, что такие слухи не соответствуют действительности. Но если гражданин находится в розыске, то во время пограничного контроля работники ГПСУ передают таких людей в полицию.