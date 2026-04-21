Жалобы на мобилизацию: Лубинец получил более 6 тыс. обращений за год
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в течение 2025 года все чаще наблюдалась тенденция, что работники ТЦК и СП проводили силовые задержания и проверку документов таким образом, что это нарушало права граждан. В частности, людей силой доставляли в ТЦК, не имея на это полномочий. К омбудсмену за 12 месяцев поступило 6127 обращений относительно таких нарушений.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ежегодный отчет Уполномоченного ВР по правам человека.
Некоторые сотрудники ТЦК закрывают лица балаклавами
"В 2025 году 6 127 обращений ко мне касались признаков нарушений прав во время мобилизации. Речь шла о незаконных задержаниях, а также поверхностных медицинских осмотрах, проблемах с отсрочками. На каждое обращение была реакция — запросы, проверки, действия в пределах моих полномочий", — отметил Лубинец.
Отмечается, что часто такие сотрудники ТЦК закрывают лицо балаклавами и не используют бодикамеры.
"По результатам зафиксирован ряд системных, кадровых, правовых и организационных проблем и даны соответствующие рекомендации по их устранению. В конце года появилась и другая тенденция: неправомерные действия граждан в отношении работников ТЦК и СП. Поэтому подчеркиваю: мобилизация не может происходить вне закона", — добавил он.
Омбудсман подчеркнул, что нарушение прав во время мобилизации недопустимо с любой стороны. Закон должен быть единственным мерилом ответственности.
