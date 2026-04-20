Мужчина информировал о мобилизационных мероприятиях: как его наказал суд

Работники ТЦК и СП, смартфон в руке.

В Кременчуге Полтавской области мужчина распространял в Telegram информацию о местах, где выполняли служебные задачи военнослужащие ТЦК и полицейские. Благодаря такой "услуге" военнообязанные избегали призыва. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом 15 апреля сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Полтавского областного ТЦК и СП

Детали дела

По данным следствия, в течение 2024 и 2025 годов фигурант регулярно сообщал о группах оповещения. В открытом Telegram-канале, на который подписались более 28 тысяч участников, он писал о блокпостах, передвижениях служебных автомобилей и местах вручения повесток.

Решение суда

Обвиняемый признал вину, заключил сделку со следствием и перечислил десять тысяч гривен на поддержку ВСУ. Его приговорили к пяти годам заключения, но заменили наказание двумя годами испытательного срока. Кроме того, нарушителю запретили выезжать за границу без разрешения и конфисковали у него мобильный телефон.

"Распространение информации о мобилизационных мероприятиях во время военного положения может срывать комплектование подразделений и создавать напряжение в обществе. Такие действия в условиях войны рассматриваются как угроза обороноспособности государства", — говорится в сообщении ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что на Черниговщине работница облэнерго предупреждала военнообязанных о местах дислокации работников ТЦК и полицейских. Соответствующие данные она распространяла в Telegram-канале. В течение года нарушительница будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что житель Полтавы сообщал в Telegram-сообществе о работе мобильных групп ТЦК и полиции. Эти данные позволяли военнообязанным избегать встречи с представителями военкомата. Злоумышленника приговорили к испытательному сроку и конфисковали у него мобильный телефон.