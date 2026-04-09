Повестка во время учебы: надо идти в ТЦК

Повестки в Украине могут вручать лично или отправлять по почте. Игнорировать повестку, которая поступила "Укрпоштою", не стоит, потому что такой шаг может обернется административной ответственностью. Это касается даже тех граждан, которые имеют отсрочку, в частности, на обучение.

Повестки вручную и по почте

Повестки являются одним из ключевых элементов как воинского учета в целом, так и мобилизации в особый период. Повестки могут требовать от военнообязанного как прибыть в ТЦК с целью уточнения данных или прохождения ВВК, так и явиться для прохождения военной службы.

Повестки могут вручаться несколькими способами. Это может быть вручение как лично в руки, так и с помощью сервиса "Укрпошти".

К юристам обратился гражданин, которому прислали повестку по почте. При этом мужчина отметил, что он учится в аспирантуре и имеет оформленную отсрочку от мобилизации.

Повестку нельзя игнорировать даже с отсрочкой

Гражданин поинтересовался, законна ли такая повестка и как ему реагировать на нее. В частности, можно ли проигнорировать повестку в такой ситуации.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, отметил: "Повестка, направленная через "Укрпошту" заказным письмом, считается врученной надлежащим образом (даже если Вы ее не получили лично, но есть отметка об отсутствии по адресу)". Поэтому так или иначе на нее придется отреагировать.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил позицию коллеги: "Если игнорировать повестку, то прежде всего, Вы окажетесь в розыске ТЦК. Что означает дальнейшую возможность привлечения Вас к административной ответственности".

Обязанности граждан по мобилизации меняются с 1 апреля, в частности изменения коснутся получения электронных повесток. Они будут поступать онлайн в кабинет военнообязанного. И самого факта отправки для государства будет достаточно, чтобы повестка считалась врученной.

Повестка от территориального центра комплектования должна быть вручена лично военнообязанному гражданину под подпись. Просто брошенная в почтовый ящик повестка является незаконно врученной.