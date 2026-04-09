Повістка під час навчання: треба йти в ТЦК

Вручення повістки у публічному місці. Фото: "Поради юриста"

Повістки в Україні можуть вручати особисто чи надсилати поштою. Ігнорувати повістку, яка надійшла "Укрпоштою", не варто, бо такий крок може обернеться адміністративною відповідальністю. Це стосується навіть тих громадян, які мають відстрочку, зокрема, на навчання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки вручну і поштою

Повістки є одним із ключових елементів як військового обліку загалом, так і мобілізації у особливий період. Повістки можуть вимагати від військовозобов’язаного як прибути до ТЦК з метою уточнення даних чи проходження ВЛК, так і з’явитися для проходження військової служби.

Повістки можуть вручатися у кілька способів. Це може бути вручення як особисто в руки, так і за допомогою сервісу "Укрпошти".

До юристів звернувся громадянин, якому надіслали повістку поштою. При цьому чоловік наголосив, що він навчається в аспірантурі та має оформлену відстрочку від мобілізації.

Повістку не можна ігнорувати навіть з відстрочкою

Громадянин поцікавився, чи законною є така повістка і як йому реагувати на неї. Зокрема, чи можна проігнорувати повістку в такій ситуації.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, наголосив: "Повістка, надіслана через "Укрпошту" рекомендованим листом, вважається врученою належним чином (навіть якщо Ви її не отримали особисто, але є відмітка про відсутність за адресою)". Тож так чи інакше на неї доведеться відреагувати.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив позицію колеги: "Якщо ігнорувати повістку, то перш за все, Ви опинитесь у розшуку ТЦК. Що означає подальшу можливість притягнення Вас до адміністративної відповідальності".

Обовʼязки громадян щодо мобілізації змінюються з 1 квітня, зокрема зміни торкнуться отримання електронних повісток. Вони будуть надходити онлайн в кабінет військовозобов'язаного. І самого факту надсилання для держави буде достатньо, щоб повістка вважалась врученою.

Повістка від територіального центру комплектування має бути вручена особисто військовозобов’язаному громадянину під підпис. Просто вкинута в поштову скриньку повістка є незаконно врученою.