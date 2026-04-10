Сливала локации ТЦК: работница облэнерго из Ични получила приговор
Суд на Черниговщине вынес приговор работнице "Черниговоблэнерго", которая систематически предупреждала военнообязанных о рейдах ТЦК и полиции. Женщина публиковала локации патрулей в местном Telegram-канале, используя специальные кодовые слова, чтобы зашифровать свою работу.
Об этом сообщает Новини.LIVE, узнав информацию из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Женщина получила приговор в суде за публикацию адресов раздачи повесток
В городе Ичня Прилуцкого района суд вынес приговор работнице АО "Черниговоблэнерго" за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Как стало известно из материалов дела, женщина систематически "сливала" данные о местах дислокации военных ТЦК и СП, а также полицейских. Всю информацию она публиковала в Telegram-канале, участниками которого были более 400 человек.
Свою деятельность фигурантка начала 15 марта 2024 года - первым ее сообщением стала просьба добавить в сообщество мужа. Впоследствии, в течение пяти месяцев (с марта по август), женщина написала около 30 сообщений о передвижении патрулей. Чтобы скрыть свои действия, она использовала своеобразный сленг.
В чате регулярно появлялись сообщения следующего содержания: "Синие пятак", "Део синие", "Площадь зеленые", "Закс зеленые, не наших шестеро мужчин", "Базар синие и зеленые", "Зеленые вкусный", "Део чисто". Но следствие без проблем расшифровало эти сообщения.
"Из анализа вышеуказанных высказываний известно, что лексемы "синие", "зеленые", "чисто" употребляются участниками группы "Информ.ФМ" для обозначения сотрудников полиции, военных ТЦК и СП, их непосредственной деятельности во время военного положения и проведения ими мобилизационных мероприятий", — отмечается в материалах дела.
Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила судей строго ее не наказывать. Она заверила, что сделала надлежащие выводы.
Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ) и назначил ей пять лет лишения свободы. Однако судья принял решение освободить ее от реального наказания, назначив один год испытательного срока. В течение этого времени осужденная обязана отмечаться в органе пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Как уже сообщал ранее Новини.LIVE, в Полтаве в суде вынесли приговор мужчине за срыв мобилизации. Он сообщал в соцсетях об адресах работы работников ТЦК и полиции.
Аналогичная судебная практика была и на Волыни. Женщина сообщала в Viber для более 3000 пользователей информацию о передвижении мобилизационных групп оповещения.
