Зливала локації ТЦК: працівниця обленерго з Ічні отримала вирок

Суд на Чернігівщині виніс вирок працівниці "Чернігівобленерго", яка систематично попереджала військовозобов'язаних про рейди ТЦК та поліції. Жінка публікувала локації патрулів у місцевому Telegram-каналі, використовуючи спеціальні кодові слова, щоб зашифрувати свою роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, дізнавшись інформацію з судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Жінка отримала вирок в суді за публікацію адрес роздачі повісток

У місті Ічня Прилуцького району суд виніс вирок працівниці АТ "Чернігівобленерго" за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Як стало відомо з матеріалів справи, жінка систематично "зливала" дані про місця дислокації військових ТЦК та СП, а також поліцейських. Усю інформацію вона публікувала у Telegram-каналі, учасниками якого були понад 400 осіб.

Свою діяльність фігурантка розпочала 15 березня 2024 року — першим її повідомленням стало прохання додати до спільноти чоловіка. Згодом, протягом п'яти місяців (з березня по серпень), жінка написала близько 30 дописів про пересування патрулів. Аби приховати свої дії, вона використовувала своєрідний сленг.

У чаті регулярно з'являлися повідомлення такого змісту: "Сині п'ятак", "Део сині", "Площа зелені", "Закс зелені, не наших шестеро чоловіків", "Базар сині та зелені", "Зелені смачний", "Део чисто". Але слідство без проблем розшифрувало ці дописи.

"З аналізу вищевказаних висловлювань відомо, що лексеми "сині", "зелені", "чисто" вживаються учасниками групи "Інформ.ФМ" на позначення співробітників поліції, військових ТЦК та СП, їх безпосередньої діяльності під час військового стану та проведення ними мобілізаційних заходів", — зазначається у матеріалах справи.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала провину, розкаялася у вчиненому та просила суддів суворо її не карати. Вона запевнила, що зробила належні висновки.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) та ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ) і призначив їй п'ять років позбавлення волі. Проте суддя ухвалив рішення звільнити її від реального покарання, призначивши один рік іспитового строку. Протягом цього часу засуджена зобов’язана відзначатися в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Як уже повідомляв раніше Новини.LIVE, в Полтаві в суді винесли вирок чоловіку за зрив мобілізації. Він повідомляв у соцмережах про адреси роботи працівників ТЦК та поліції.

Аналогічна судова практика була й на Волині. Жінка повідомляла у Viber для понад 3000 користувачів інформацію про пересування мобілізаційних груп оповіщення.