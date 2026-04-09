На Волині судили жінку, яка зливала локації ТЦК у Viber

На Волині судили жінку, яка зливала локації ТЦК у Viber

Дата публікації: 9 квітня 2026 10:02
На Волині судили жінку, яка зливала локації ТЦК у Viber
Співробітники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

На Волині уродженка села Крижівка зливала у Viber локації представників територіальних центрів комплектування. У спільноті налічувалося майже 3000 учасників. Внаслідок цього Рожищенський районний суд покарав фігурантку. 

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Поширення локацій представників ТЦК у Viber

Жінка була адміністраторкою групи у Viber, яку назвала "Погода Рожище". Спільноту використовували для сповіщення мешканців Луцького району про проведення мобілізаційних заходів.

Упродовж 2025 та початку 2026 року фігурантка систематично публікувала повідомлення про переміщення представників ТЦК. Для приховування незаконної діяльності, вона писала завуальовані терміни.

Що вирішив суд

Рожищенський районний суд Волинської області розцінив такі дії жінки як перешкодження законній діяльності ЗСУ в особливий період. У вироку йдеться, що жінка усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, які підривали обороноздатність країни.

Читайте також:

На етапі досудового розслідування обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання провини, висловила щире каяття та сприяла розкриттю злочину.

Раніше жінка не була судима та має на утриманні малолітню дитину, а також хвору матір, тому суд призначив узгоджене сторонами покарання.

Її визнали винною та призначили покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на один рік. Крім того, суд вилучив смартфон Samsung Galaxy A52 у власність держави.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ніжинський міськрайонний суд, на Чернігівщині судили чоловіка, який був одним з організаторів схеми ухилення від мобілізації за гроші. Йому встановили іспитовий строк тривалістю два роки шість місяців. 

А у Полтавській області судили чоловіка, який він відмовився від бойової повістки. Свій вчинок він пояснив складними сімейними обставинами. 

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
