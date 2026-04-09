Главная ТЦК На Волыни судили женщину, которая сливала локации ТЦК в Viber

Дата публикации 9 апреля 2026 10:02
Сотрудники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: УНИАН

На Волыни уроженка села Крыжовка сливала в Viber локации представителей территориальных центров комплектования. В сообществе насчитывалось почти 3000 участников. В результате Рожищенский районный суд наказал фигурантку.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Распространение локаций представителей ТЦК в Viber

Женщина была администратором группы в Viber, которую назвала "Погода Рожище". Сообщество использовали для оповещения жителей Луцкого района о проведении мобилизационных мероприятий.

В течение 2025 и начале 2026 года фигурантка систематически публиковала сообщения о перемещении представителей ТЦК. Для сокрытия незаконной деятельности, она писала завуалированные термины.

Что решил суд

Рожищенский районный суд Волынской области расценил такие действия женщины как препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. В приговоре говорится, что женщина осознавала общественно опасный характер своих действий, которые подрывали обороноспособность страны.

На этапе досудебного расследования обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании вины, выразила искреннее раскаяние и способствовала раскрытию преступления.

Ранее женщина не была судима и имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также больную мать, поэтому суд назначил согласованное сторонами наказание.

Ее признали виновной и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободили от наказания с испытательным сроком на один год. Кроме того, суд изъял смартфон Samsung Galaxy A52 в собственность государства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нежинский горрайонный суд, на Черниговщине судили мужчину, который был одним из организаторов схемы уклонения от мобилизации за деньги. Ему установили испытательный срок продолжительностью два года шесть месяцев.

А в Полтавской области судили мужчину, который он отказался от боевой повестки. Свой поступок он объяснил сложными семейными обстоятельствами.

Волынская область ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
