Полтавця засудили за злив локацій роботи ТЦК та СП у Telegram
У Полтаві в суді винесли вирок місцевому жителю, який систематично попереджав військовозобов'язаних про роботу мобільних груп ТЦК та поліції, чим перешкоджав комплектуванню армії. Він повідомляв точні адреси та місця перебування працівників ТЦК у чат, де перебувало понад 22 тисячі користувачів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок, який з'явився на Опендатабот.
Мешканець Полтавщини зливав дані про місця перебування працівників ТЦК
Ще восени 2024 року фігурант доєднався до спеціалізованої спільноти в Telegram, де понад 22 тисячі користувачів обмінювалися даними про пересування представників ТЦК та СП, а також поліцейських екіпажів.
Учасники чату оперативно повідомляли про точки у місті видачі повісток. Слідство задокументувало кілька конкретних епізодів активності обвинуваченого.
Зокрема, у жовтні 2024 року він здав локацію військових поблизу місцевої автостанції. Наступного місяця, у листопаді, злив інформацію про перевірки між мікрорайонами "Сади-2" та "Огнівка", а вже у січні 2025 року попередив мережу про мобільну групу біля однієї з автозаправних станцій.
Фактично ці дописи дозволяли військовозобов'язаним уникати зустрічей із працівниками ТЦК та СП. Суд підтвердив, що така систематична активність знижувала загальну ефективність мобілізації та прямо шкодила своєчасному комплектуванню Збройних Сил в умовах воєнного стану. Дії полтавця кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.
Під час слідчих дій чоловік пішов на співпрацю та уклав угоду з прокурором, беззаперечно визнавши свою провину. Зважаючи на цю обставину, суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Проте, затвердивши угоду, суддя звільнив обвинуваченого від реального ув'язнення, встановивши випробувальний термін тривалістю у два роки. Як додатковий захід, держава конфіскувала мобільний телефон засудженого, яким він і передавав небезпечну інформацію.
