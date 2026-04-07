Суд по призову виключеного з обліку: відповідачі ТЦК і в/ч

Мобілізовані громадяни України. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Громадянин, якого незаконно повернули на військовий облік і мобілізували, має право оскаржити це рішення. Оскарження може відбуватися, зокрема, в суді. Юристи наголосили, що відповідачів у такій справі має бути двоє: крім ТЦК, це ще і військова частина, де мобілізований проходить службу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Оскарження мобілізації

Українські громадяни мають право оскаржувати дії територіальних центрів комплектування, якщо вважають ці дії некоректними чи незаконними. Йдеться, зокрема, про встановлення того чи іншого статусу придатності до військової служби чи мобілізацію громадянина.

Оскарження рішень ТЦК може відбуватися як у досудовому, так і у судовому порядку. Звертаються до суду громадяни зазвичай після того, як усі досудові варіанти оскарження не приносять результату.

До юристів звернувся громадянин, який планує оскаржити свою мобілізацію на підставі того, що він раніше був виключений з обліку, а потім його повернули на облік ТЦК. Чоловік наголосив, що він уже перебуває у військовій частині.

Проти кого подавати позов

Юристи, коментуючи таку ситуацію, наголосили, що судова перспектива у такій скарзі є. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Щодо результатів такого оскарження, то є певні нюанси у зв'язку з останнім рішенням Верховного Суду, яким визначено, що процес мобілізації є незворотнім".

Тобто, наголосив Айвазян, навіть якщо рішення суду про незаконність мобілізації буде ухвалене, залишиться проблема зі звільненням, так як такої підстави, як "незаконна мобілізація" стаття 26 ЗУ "Про ВО та ВС" не містить. Та, додав юрист, "є вже певна судова практика (пару рішень), в яких суди, зокрема і апеляційна інстанція, відходять від рішення ВС залежно від ситуації".

Адвокат звернув увагу на таку важливу річ, як визначення відповідачів у судовій скарзі. Юрій Айвазян зазначив: "Відповідачів у Вашій справі буде два: ТЦК і військова частина, оскільки саме вона повинна буде виключати Вас зі списків особового складу".

Військовозобов’язаний громадянин, незадоволений діями територіального центру комплектування, може самостійно подати заяву до суду і захищати свої інтереси без участі юристів. Для цього потрібно перш за все підготувати позовну заяву та зібрати усі необхідні докази незаконних дій ТЦК.

Юристи пояснили, що уже були зафіксовані ситуації, коли громадяни, яких повертали на військовий облік, подавали до суду на ТЦК.

Є, зокрема, рішення суду, де громадянин намагався оскаржити поновлення на обліку (так як він був знятий за наказом №342), але суд не задовольнив його позов і визнав, що повторне взяття на військовий облік було правомірним.