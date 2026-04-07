Суд по призыву исключенного из учета: ответчики ТЦК и в/ч

Мобилизованные граждане Украины. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Гражданин, которого незаконно вернули на воинский учет и мобилизовали, имеет право обжаловать это решение. Обжалование может происходить, в частности, в суде. Юристы отметили, что ответчиков по такому делу должно быть двое: кроме ТЦК, это еще и воинская часть, где мобилизованный проходит службу.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обжалование мобилизации

Украинские граждане имеют право обжаловать действия территориальных центров комплектования, если считают эти действия некорректными или незаконными. Речь идет, в частности, об установлении того или иного статуса годности к военной службе или мобилизации гражданина.

Обжалование решений ТЦК может происходить как в досудебном, так и в судебном порядке. Обращаются в суд граждане обычно после того, как все досудебные варианты обжалования не приносят результата.

К юристам обратился гражданин, который планирует обжаловать свою мобилизацию на основании того, что он ранее был исключен из учета, а затем его вернули на учет ТЦК. Мужчина отметил, что он уже находится в воинской части.

Против кого подавать иск

Юристы, комментируя такую ситуацию, отметили, что судебная перспектива в такой жалобе есть. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Относительно результатов такого обжалования, то есть определенные нюансы в связи с последним решением Верховного Суда, которым определено, что процесс мобилизации является необратимым".

То есть, подчеркнул Айвазян, даже если решение суда о незаконности мобилизации будет принято, останется проблема с увольнением, так как такого основания, как "незаконная мобилизация" статья 26 ЗУ "О ВО и ВС" не содержит. Но, добавил юрист, "есть уже определенная судебная практика (пару решений), в которых суды, в том числе и апелляционная инстанция, отходят от решения ВС в зависимости от ситуации".

Адвокат обратил внимание на такую важную вещь, как определение ответчиков в судебной жалобе. Юрий Айвазян отметил: "Ответчиков в Вашем деле будет два: ТЦК и воинская часть, поскольку именно она должна будет исключать Вас из списков личного состава".

Военнообязанный гражданин, недовольный действиями территориального центра комплектования, может самостоятельно подать заявление в суд и защищать свои интересы без участия юристов. Для этого нужно прежде всего подготовить исковое заявление и собрать все необходимые доказательства незаконных действий ТЦК.

Юристы объяснили, что уже были зафиксированы ситуации, когда граждане, которых возвращали на воинский учет, подавали в суд на ТЦК.

Есть, в частности, решение суда, где гражданин пытался обжаловать восстановление на учете (так как он был снят по приказу №342), но суд не удовлетворил его иск и признал, что повторная постановка на воинский учет была правомерной.