Один ТЦК подав у розшук, інший виніс постанову: судитися треба з одним

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Територіальний центр комплектування може подати громадянина у розшук за порушення правил військового обліку. Інший ТЦК має право затримати порушника у розшуку і винести відповідну постанову. Юристи пояснили, з яким саме ТЦК у ситуації, коли затримання відбулося після закінчення термінів розшуку, громадянин може судитися.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК і постанова

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК, повинні виконувати усі свої зобов’язання. Це стосується як реагуванні на повістки, так і проходженні ВЛК та появі в центрі комплектування у визначені мобілізаційним розпорядженням дату і час.

Якщо ж громадянин порушує правила військового обліку і не сплачує штрафи, його можуть оголосити у розшук. У розшук громадян оголошує саме територіальний центр комплектування.

До юристів звернувся громадянин, якого той ТЦК, де чоловік перебуває на обліку, оголосив у розшук за непройдену ВЛК. Далі, розповів громадянин, його затримала група оповіщення іншого ТЦК, після чого склала на нього протокол і ухвалила постанову, пов’язану із розшуком. Хоча, додав чоловік, на той момент розшук уже мав бути скасований згідно із законом.

Читайте також:

Проти якого ТЦК подавати позов

Громадянин розповів, що планує подати позов проти ТЦК. Чоловік поцікавився, з яким саме територіальним центром комплектування йому судитися.

Юристи наголосили, що позов до суду треба подавати лише на один центр комплектування. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Судитись необхідно з тим ТЦК, який виніс постанову".

Айвазян також прокоментував саму ситуацію із тим, що однією справою займаються два чи більше центри комплектування. Адвокат пояснив: "Закон допускає, що постанову може винести інший ТЦК, не той, де особа стоїть на обліку. Проте, це правило про територіальну компетенцію розгляду, а не про новий, окремий "старт" строку притягнення до відповідальності. Інакше один ТЦК виявляв би порушення в жовтні, а інший міг би "виявити" його вдруге через рік, що суперечило б самій ідеї строків давності".

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Якщо у громадянина в "Резерв+" з’явилася червона стрічка, то це означає оголошення його у розшук територіальним центром комплектування. Надалі такому громадянину треба з’ясувати причину подання у розшук, а потім прибути до ТЦК для вирішення цього питання.