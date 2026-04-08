Один ТЦК подав у розшук, інший виніс постанову: судитися треба з одним
Територіальний центр комплектування може подати громадянина у розшук за порушення правил військового обліку. Інший ТЦК має право затримати порушника у розшуку і винести відповідну постанову. Юристи пояснили, з яким саме ТЦК у ситуації, коли затримання відбулося після закінчення термінів розшуку, громадянин може судитися.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Розшук ТЦК і постанова
Громадяни України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК, повинні виконувати усі свої зобов’язання. Це стосується як реагуванні на повістки, так і проходженні ВЛК та появі в центрі комплектування у визначені мобілізаційним розпорядженням дату і час.
Якщо ж громадянин порушує правила військового обліку і не сплачує штрафи, його можуть оголосити у розшук. У розшук громадян оголошує саме територіальний центр комплектування.
До юристів звернувся громадянин, якого той ТЦК, де чоловік перебуває на обліку, оголосив у розшук за непройдену ВЛК. Далі, розповів громадянин, його затримала група оповіщення іншого ТЦК, після чого склала на нього протокол і ухвалила постанову, пов’язану із розшуком. Хоча, додав чоловік, на той момент розшук уже мав бути скасований згідно із законом.
Проти якого ТЦК подавати позов
Громадянин розповів, що планує подати позов проти ТЦК. Чоловік поцікавився, з яким саме територіальним центром комплектування йому судитися.
Юристи наголосили, що позов до суду треба подавати лише на один центр комплектування. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Судитись необхідно з тим ТЦК, який виніс постанову".
Айвазян також прокоментував саму ситуацію із тим, що однією справою займаються два чи більше центри комплектування. Адвокат пояснив: "Закон допускає, що постанову може винести інший ТЦК, не той, де особа стоїть на обліку. Проте, це правило про територіальну компетенцію розгляду, а не про новий, окремий "старт" строку притягнення до відповідальності. Інакше один ТЦК виявляв би порушення в жовтні, а інший міг би "виявити" його вдруге через рік, що суперечило б самій ідеї строків давності".
В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.
Якщо у громадянина в "Резерв+" з’явилася червона стрічка, то це означає оголошення його у розшук територіальним центром комплектування. Надалі такому громадянину треба з’ясувати причину подання у розшук, а потім прибути до ТЦК для вирішення цього питання.
