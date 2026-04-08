Один ТЦК подал в розыск, другой вынес постановление: судиться надо с одним

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования может подать гражданина в розыск за нарушение правил воинского учета. Другой ТЦК имеет право задержать нарушителя в розыске и вынести соответствующее постановление. Юристы объяснили, с каким именно ТЦК в ситуации, когда задержание произошло после окончания сроков розыска, гражданин может судиться.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК и постановление

Граждане Украины, которые находятся на воинском учете в ТЦК, должны выполнять все свои обязательства. Это касается как реагировании на повестки, так и прохождении ВВК и появлении в центре комплектования в определенные мобилизационным распоряжением дату и время.

Если же гражданин нарушает правила воинского учета и не платит штрафы, его могут объявить в розыск. В розыск граждан объявляет именно территориальный центр комплектования.

К юристам обратился гражданин, которого тот ТЦК, где мужчина состоит на учете, объявил в розыск за непройденную ВВК. Далее, рассказал гражданин, его задержала группа оповещения другого ТЦК, после чего составила на него протокол и приняла постановление, связанное с розыском. Хотя, добавил мужчина, на тот момент розыск уже должен был быть отменен по закону.

Против какого ТЦК подавать иск

Гражданин рассказал, что планирует подать иск против ТЦК. Мужчина поинтересовался, с каким именно территориальным центром комплектования ему судиться.

Юристы отметили, что иск в суд надо подавать только на один центр комплектования. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Судиться необходимо с тем ТЦК, который вынес постановление".

Айвазян также прокомментировал саму ситуацию с тем, что одним делом занимаются два или более центры комплектования. Адвокат пояснил: "Закон допускает, что постановление может вынести другой ТЦК, не тот, где лицо стоит на учете. Однако, это правило о территориальной компетенции рассмотрения, а не о новом, отдельном "старте" срока привлечения к ответственности. Иначе один ТЦК выявлял бы нарушение в октябре, а другой мог бы "обнаружить" его второй раз через год, что противоречило бы самой идее сроков давности".

