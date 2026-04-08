Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Один ТЦК подал в розыск, другой вынес постановление: судиться надо с одним

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 06:30
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования может подать гражданина в розыск за нарушение правил воинского учета. Другой ТЦК имеет право задержать нарушителя в розыске и вынести соответствующее постановление. Юристы объяснили, с каким именно ТЦК в ситуации, когда задержание произошло после окончания сроков розыска, гражданин может судиться.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК и постановление

Граждане Украины, которые находятся на воинском учете в ТЦК, должны выполнять все свои обязательства. Это касается как реагировании на повестки, так и прохождении ВВК и появлении в центре комплектования в определенные мобилизационным распоряжением дату и время.

Если же гражданин нарушает правила воинского учета и не платит штрафы, его могут объявить в розыск. В розыск граждан объявляет именно территориальный центр комплектования.

К юристам обратился гражданин, которого тот ТЦК, где мужчина состоит на учете, объявил в розыск за непройденную ВВК. Далее, рассказал гражданин, его задержала группа оповещения другого ТЦК, после чего составила на него протокол и приняла постановление, связанное с розыском. Хотя, добавил мужчина, на тот момент розыск уже должен был быть отменен по закону.

Против какого ТЦК подавать иск

Гражданин рассказал, что планирует подать иск против ТЦК. Мужчина поинтересовался, с каким именно территориальным центром комплектования ему судиться.

Юристы отметили, что иск в суд надо подавать только на один центр комплектования. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Судиться необходимо с тем ТЦК, который вынес постановление".

Айвазян также прокомментировал саму ситуацию с тем, что одним делом занимаются два или более центры комплектования. Адвокат пояснил: "Закон допускает, что постановление может вынести другой ТЦК, не тот, где лицо стоит на учете. Однако, это правило о территориальной компетенции рассмотрения, а не о новом, отдельном "старте" срока привлечения к ответственности. Иначе один ТЦК выявлял бы нарушение в октябре, а другой мог бы "обнаружить" его второй раз через год, что противоречило бы самой идее сроков давности".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать гражданину, у которого в "Резерв+" появилась так называемая красная лента.

Если у гражданина в "Резерв+" появилась красная лента, то это означает объявление его в розыск территориальным центром комплектования. В дальнейшем такому гражданину нужно выяснить причину подачи в розыск, а затем прибыть в ТЦК для решения этого вопроса.

военный учет ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации