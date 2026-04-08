Полтавчанина осудили за слив локаций работы ТЦК и СП в Telegram

Работник ТЦК и СП проводит мобилизационные мероприятия.

В Полтаве в суде вынесли приговор местному жителю, который систематически предупреждал военнообязанных о работе мобильных групп ТЦК и полиции, чем препятствовал комплектованию армии. Он сообщал точные адреса и места пребывания работников ТЦК в чат, где находилось более 22 тысяч пользователей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебный приговор, который появился на Опендатабот.

Житель Полтавщины сливал данные о местах пребывания работников ТЦК

Еще осенью 2024 года фигурант присоединился к специализированному сообществу в Telegram, где более 22 тысяч пользователей обменивались данными о передвижении представителей ТЦК и СП, а также полицейских экипажей.

Участники чата оперативно сообщали о точках в городе выдачи повесток. Следствие задокументировало несколько конкретных эпизодов активности обвиняемого.

В частности, в октябре 2024 года он сдал локацию военных вблизи местной автостанции. В следующем месяце, в ноябре, слил информацию о проверках между микрорайонами "Сады-2" и "Огнивка", а уже в январе 2025 года предупредил сеть о мобильной группе возле одной из автозаправочных станций.

Фактически эти сообщения позволяли военнообязанным избегать встреч с работниками ТЦК и СП. Суд подтвердил, что такая систематическая активность снижала общую эффективность мобилизации и прямо вредила своевременному комплектованию Вооруженных Сил в условиях военного положения. Действия полтавчанина квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Во время следственных действий мужчина пошел на сотрудничество и заключил соглашение с прокурором, беспрекословно признав свою вину. Учитывая это обстоятельство, суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако, утвердив соглашение, судья освободил обвиняемого от реального заключения, установив испытательный срок продолжительностью в два года. В качестве дополнительной меры государство конфисковало мобильный телефон осужденного, по которому он и передавал опасную информацию.

