Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ТЦК Чоловік інформував про мобілізаційні заходи: як його покарав суд

Чоловік інформував про мобілізаційні заходи: як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 03:32
Працівники ТЦК та СП, смартфон у руці. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Кременчуці Полтавської області чоловік поширював у Telegram інформацію про місця, де виконували службові завдання військовослужбовці ТЦК і поліцейські. Завдяки такій "послузі" військовозобов'язані уникали призову. Порушнику вже обрали покарання.

Про це 15 квітня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Жителя Полтавщини засудили за інформування про мобілізаційні заходи
Скриншот повідомлення Полтавського обласного ТЦК та СП

Деталі справи 

За даними слідства, упродовж 2024 і 2025 років фігурант регулярно повідомляв про групи оповіщення. У відкритому Telegram-каналі, на який підписалися понад 28 тисяч учасників, він писав про блокпости, пересування службових автомобілів і місця вручення повісток.

Рішення суду

Обвинувачений визнав провину, уклав угоду зі слідством і перерахував десять тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Його засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили покарання двома роками іспитового строку. Крім того, порушнику заборонили виїжджати за кордон без дозволу та конфіскували в нього мобільний телефон.

"Поширення інформації про мобілізаційні заходи під час воєнного стану може зривати комплектування підрозділів і створювати напруження в суспільстві. Такі дії в умовах війни розглядаються як загроза обороноздатності держави", — йдеться в повідомленні ТЦК та СП.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що на Чернігівщині працівниця обленерго попереджала військовозобов'язаних про місця дислокації працівників ТЦК і поліцейських. Відповідні дані вона поширювала в Telegram-каналі. Упродовж року порушниця перебуватиме на іспитовому терміну.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що житель Полтави повідомляв у Telegram-спільноті про роботу мобільних груп ТЦК і поліції. Ці дані дозволяли військовозобов'язаним уникати зустрічі із представниками військкомату. Зловмисника засудили до іспитового строку та конфіскували в нього мобільний телефон.

суд ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації