Незаконно надел "пиксель": размер первого и последующих штрафов

Незаконно надел "пиксель": размер первого и последующих штрафов

Дата публикации 21 апреля 2026 03:32
Незаконно надел пиксель: размер первого и последующих штрафов
Военная форма Вооруженных сил Украины. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Гражданские лица не имеют права носить военную форму государственного образца. Это действие считается административным нарушением и может наказываться штрафом. После повторного нарушения гражданина могут отправить на общественные работы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте МО.

Военная форма: кто может носить "пиксель"

Право носить военную форму установленного государством образца имеют далеко не все граждане. В Министерстве обороны объяснили: "Перечень категорий граждан с правом ношения военной формы одежды утвержден приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20.11.2017, который устанавливает Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ, Государственной службы специального транспорта и лицеистами военных лицеев".

Кроме действующих военнослужащих, резервистов на сборах, курсантов и лицеистов, право носить военную форму имеет только одна категория граждан. Это уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.

В Минобороны отметили: "Гражданские граждане к этому списку не относятся. Поэтому они не имеют права носить военную форму".

Штрафы и общественные работы

Кодекс Украины об административных правонарушениях определяет наказание для тех гражданских граждан, которые носят военную форму, так называемый уставной камуфляж ВСУ. Это прежде всего штраф.

В военном ведомстве назвали минимальный штраф за это нарушение. В статье на сайте МО указано: "В соответствии со ст. 186-8 КУоАП, ношение военной формы с шевронами ВСУ или других военных формирований лицами, не имеющими на это права, наказывается предупреждением или штрафом от 2 550 до 3 400 гривен (с конфискацией одежды со знаками различия)".

В Минобороны объяснили, что происходит после того, как нарушитель продолжил носить "пиксель". К нему применяется уже не только штраф: "За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф от 3 400 до 6 800 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов (с конфискацией одежды со знаками различия)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как гражданин может узнать, есть ли у него штраф от ТЦК.

Система YouControl предлагает функцию автоматического мониторинга штрафов. Для этого необходимо зарегистрироваться и настроить мониторинг своих данных. Так можно получать ежедневные оповещения о появлении штрафов и исполнительных производств.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, сколько штрафов может поступить за игнорирование повесток от ТЦК.

Как пояснили юристы, каждая новая повестка имеет другую дату явки, поэтому она создает новые правовые основания для требования явиться в ТЦК. Таким образом, если лицо сознательно игнорирует вызовы, без уважительных на это причин, оно рискует получить не один административный штраф за такое правонарушение.

ВСУ штраф военная форма
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
