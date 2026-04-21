Незаконно вдягнув "піксель": розмір першого і наступних штрафів

Військова форма Збройних сил України.

Цивільні особи не мають права носити військову форму державного зразка. Ця дія вважається адміністративним порушенням і може каратися штрафом. Після повторного порушення громадянина можуть відправити на громадські роботи.

про це написали на офіційному сайті МО.

Військова форма: хто може носити "піксель"

Право носити військову форму встановленого державою зразка мають далеко не усі громадяни. У Міністерстві оборони пояснили: "Перелік категорій громадян з правом носіння військової форми одягу затверджено наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017, який встановлює Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ, Державної служби спеціального транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв".

Крім чинних військовослужбовців, резервістів на зборах, курсантів та ліцеїстів, право носити військову форму має лише одна категорія громадян. Це звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

У Міноборони зазначили: "Цивільні громадяни до цього списку не належать. Тож вони не мають права носити військову форму".

Штрафи і громадські роботи

Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає покарання для тих цивільних громадян, які носять військову форму, так званий статутний камуфляж ЗСУ. Це перш за все штраф.

У військовому відомстві назвали мінімальний штраф за це порушення. У статті на сайті МО вказано: "Відповідно до ст. 186-8 КУпАП, носіння військової форми із шевронами ЗСУ або інших військових формувань особами, які не мають на це права, карається попередженням або штрафом від 2 550 до 3 400 гривень (з конфіскацією одягу із знаками розрізнення)".

У Міноборони пояснили, що відбувається після того, як порушник продовжив носити "піксель". До нього застосовується уже не тільки штраф: "За повторне порушення протягом року передбачено штраф від 3 400 до 6 800 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин (з конфіскацією одягу із знаками розрізнення)".

Система YouControl пропонує функцію автоматичного моніторингу штрафів. Для цього необхідно зареєструватися та налаштувати моніторинг своїх даних. Так можна отримувати щоденні сповіщення про появу штрафів та виконавчих проваджень.

Як пояснили юристи, кожна нова повістка має іншу дату явки, тож вона створює нові правові підстави для вимоги з'явитися до ТЦК. Таким чином, якщо особа свідомо ігнорує виклики, без поважних на це причин, вона ризикує отримати не один адміністративний штраф за таке правопорушення.