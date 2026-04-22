Лубинец назвал область, где наиболее критическая ситуация с ТЦК

Лубинец назвал область, где наиболее критическая ситуация с ТЦК

Дата публикации 22 апреля 2026 06:30
Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Одесской области статистика по нарушениям со стороны ТЦК была и остается тревожной. И вчерашняя ситуация в Одессе, когда СБУ задержать ТЦК, которых подозревают в вымогательстве денег — стала сигналом, что безнаказанность заканчивается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт омбудсмена Украины.

Сколько жалоб было в Одесской области относительно нарушений со стороны ТЦК

В своем Facebook Лубинец заявил, что в период с 1 января 2025 года по 20 апреля 2025 года офис Омбудсмена Украины получил 193 сообщения из Одесской области относительно возможных нарушений прав и свобод человека со стороны ТЦК.

"В аналогичный период этого года — уже 264 обращений. Это уже больше почти на 40%", — подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Он добавил, что в целом за весь 2025 год — было 642 обращения о нарушении прав граждан во время мобилизации и неправомерных действий работников ТЦК и СП в Одесской области. Однако проблемы не только здесь.

"Подобные критические нарушения имеют место не только в Одесской области. Наиболее напряженная ситуация, кроме этого региона, наблюдается также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях", — говорится в сообщении.

Комментируя задержание представителей ТЦК сотрудниками СБУ, которое произошло 21 апреля, Лубинец отметил, что нарушение прав человека больше не может оставаться без последствий.

"Проблемы, о которых я неоднократно публично заявлял, — системная безнаказанность и коррупционная составляющая в деятельности отдельных представителей ТЦК и СП — наконец начинает получать жесткую правовую оценку. Ситуация в Одессе стала показательной. То, что долгое время пытались замалчивать или игнорировать, выходит наружу. Работники СБУ зафиксировали позорные практики, и на них уже есть реагирование. Это важный сигнал. Сигнал о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий", — подчеркнул он.

Лубинец отметил, что важно, что реагирование в Одессе стало не исключением, а началом системных изменений.

Резюмируя уполномоченный по правам человека добавил, что работники ТЦК должны ходить без балаклав и с открытым лицом, поскольку они не имеют права действовать анонимно или скрыто. Если они и совершают такие нарушения, то это прямо подрывает доверие к государственным институтам.

Лубинец заявил, что в Одесской области больше всего жалоб на ТЦК
Пост Лубинца о жалобах на ТЦК. Фото: скриншот

Что произошло в Одессе

Как сообщало Новини.LIVE, во вторник 21 апреля СБУ остановили деятельность организованной группы, в который входили представители местного ТЦК. В частности, их подозревают в вымогательстве денег у граждан с применением силы и прогноз. Во время очередного эпизода противоправных действий их задержали.

После этого стало известно, что руководителей областного и районного центров ТЦК отстранили от работы и началось служебное расследование. Проверку также будет проводить Военная служба правопорядка.

Одесская область Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
