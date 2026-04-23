Вигівський сказав, як робота поліції з ТЦК зіпсувала імідж

Голова Національної поліції України Іван Вигівський. Фото: УНІАН

Участь правоохоронців у мобілізаційних заходах стала головним чинником критичного падіння довіри українців. до відомства. Попри щоденний героїзм офіцерів на місцях обстрілів та під час затримань озброєних злочинців, статус "партнера ТЦК" змушує українців боятися викликати поліцію навіть у критичних ситуаціях.

Про це заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Українці погіршили ставлення до поліції через їх спільну роботу з ТЦК

Спільна робота поліції з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спровокувала масштабну хвилю недовіри до правоохоронної системи. Як зазначив у інтерв'ю голова Національної поліції Іван Вигівський, це нівелює щоденну роботу тисяч офіцерів. Посадовець підкреслив, що в структурі працює близько 100 тисяч осіб, з яких 16 тисяч — патрульні, що щодня ризикують життям на вулицях.

Очільник відомства зауважив, що негативний імідж змушує громадян уникати контактів із поліцією навіть тоді, коли їм загрожує небезпека.

"Ми хочемо, щоб люди нам довіряли, нас викликали, коли в них щось трапляється. А люди останнім часом сумніваються перед тим, як викликати поліцію. Вони думають — викличу, а приїде поліція і забере мене, мого родича, рідного або ще когось. Тому я вважаю, що якраз цей негатив ще й пов'язаний з тим, що вже сформоване певне відношення суспільства до Нацполу. І знову ж таки, в першу чергу, через залучення поліції до мобілізаційних заходів", — пояснив Іван Вигівський.

Попри суспільну критику, Вигівський нагадав про реальні випадки самопожертви. Зокрема, він навів приклад вчорашнього інциденту на Дніпропетровщині, де правоохоронці під час виклику опинилися під вогнем. Попри поранення від вибуху гранати, кинутої фігурантом, поліцейські змогли знешкодити злочинця, запобігши новим жертвам серед мирного населення.

"Я це вже проговорював і хочу знову повторити – не можна робити висновки по якійсь одній ситуації, по двох людях. У нас близько 100 тисяч поліцейських в структурі, близько 16 тисяч патрульних поліцейських, які кожного дня несуть службу на вулиці. При цьому основну оцінку нашої роботи, а саме довіру населення до Національної поліції, ніхто не скасовував. І рейтинги в нас падають критично", — підсумував голова Нацполіції.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, українці масово обурилися через дії поліцейських під час теракту, який влаштував 58-річний мешканець Києва. Почувши стрілянину, двоє патрульних втекли з місця події, покинувши поранену дитину на вулиці. Іван Вигівський наголосив, що після аналізу відеозаписів з бодікамер було зроблено однозначний висновок, що поліція мала знешкодити злочинця одразу.

Наразі поліцейським було оголошено підозру, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Дії поліції викликали хвилю критики й до керівництва відомства. У Верховній Раді закликали звільнити з посади міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та начальника Нацполіції України Івана Вигівського.