Выговский сказал, как работа полиции с ТЦК испортила имидж

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский. Фото: УНИАН

Участие правоохранителей в мобилизационных мероприятиях стало главным фактором критического падения доверия украинцев к ведомству. Несмотря на ежедневный героизм офицеров на местах обстрелов и во время задержаний вооруженных преступников, статус "партнера ТЦК" заставляет украинцев бояться вызывать полицию даже в критических ситуациях.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Украинцы ухудшили отношение к полиции из-за их совместной работы с ТЦК

Совместная работа полиции с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) спровоцировала масштабную волну недоверия к правоохранительной системе. Как отметил в интервью глава Национальной полиции Иван Выговский, это нивелирует ежедневную работу тысяч офицеров. Чиновник подчеркнул, что в структуре работает около 100 тысяч человек, из которых 16 тысяч — патрульные, которые ежедневно рискуют жизнью на улицах.

Глава ведомства отметил, что негативный имидж заставляет граждан избегать контактов с полицией даже тогда, когда им угрожает опасность.

"Мы хотим, чтобы люди нам доверяли, нас вызывали, когда у них что-то случается. А люди в последнее время сомневаются перед тем, как вызвать полицию. Они думают - вызову, а приедет полиция и заберет меня, моего родственника, родного или еще кого-то. Поэтому я считаю, что как раз этот негатив еще и связан с тем, что уже сформировано определенное отношение общества к Нацполу. И опять же, в первую очередь, из-за привлечения полиции к мобилизационным мероприятиям", — пояснил Иван Выговский.

Несмотря на общественную критику, Выговский напомнил о реальных случаях самопожертвования. В частности, он привел пример вчерашнего инцидента на Днепропетровщине, где правоохранители во время вызова оказались под огнем. Несмотря на ранения от взрыва гранаты, брошенной фигурантом, полицейские смогли обезвредить преступника, предотвратив новые жертвы среди мирного населения.

"Я это уже проговаривал и хочу снова повторить — нельзя делать выводы по какой-то одной ситуации, по двум людям. У нас около 100 тысяч полицейских в структуре, около 16 тысяч патрульных полицейских, которые каждый день несут службу на улице. При этом основную оценку нашей работы, а именно доверие населения к Национальной полиции, никто не отменял. И рейтинги у нас падают критически", — подытожил глава Нацполиции.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, украинцы массово возмутились из-за действий полицейских во время теракта, который устроил 58-летний житель Киева. Услышав стрельбу, двое патрульных скрылись с места происшествия, бросив раненого ребенка на улице. Иван Выговский отметил, что после анализа видеозаписей с бодикамер был сделан однозначный вывод, что полиция должна была обезвредить преступника сразу.

Сейчас полицейским было объявлено подозрение, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Действия полиции вызвали волну критики и к руководству ведомства. В Верховной Раде призвали уволить с должности министра внутренних дел Игоря Клименко и начальника Нацполиции Украины Ивана Выговского.