Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В селах уже некого мобилизовать: работник ТЦК заявил о кризисе

В селах уже некого мобилизовать: работник ТЦК заявил о кризисе

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 11:58
Военнослужащие общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

Работники ТЦК рассказывают о катастрофическом исчерпании человеческого ресурса в украинских селах, где мобилизационные мероприятия фактически зашли в тупик. Из-за тотального безлюдья на улицах и бегства жителей при появлении спецмашин, группы оповещения часами работают "вхолостую", поэтому суточный план поставки людей в армию часто остается невыполненным.

Об этом рассказали работники ТЦК анонимно в интервью "Украинской правде", передает Новини.LIVE.

ТЦК не может выполнить план по мобилизации людей

Мобилизационные мероприятия в сельской местности потеряли смысл из-за критической нехватки мужского населения. По свидетельствам четырех военнослужащих, которые непосредственно вовлечены в процесс оповещения в разных регионах Украины, работа, начинающаяся в 6 утра, все чаще не приносит никаких результатов.

Они объяснили, что экипаж, состоящий из представителей ТЦК и полиции, патрулирует определенные улицы и часто просто не встречает на пути ни одного человека.

"Вот ты едешь по селу, а оно — как мертвый техасский городок, только перекати-поля не хватает. Потому что все, кто видят ментовскую машину, убегают за заборы. Обгоняем какой-то велосипед, останавливаемся, менты еще не успели выйти из машины, как велосипед уже едет в другую сторону, потому что он знает, чего мы возле него стали. Как ты можешь кого-то мобилизовать? Это так не делается", — рассказывает военный Валентин (имя изменено).

Читайте также:

Из-за осознания бесперспективности поездок экипажи нередко проводят рабочий день, просто "отстаиваясь" в отдаленных местах или на АЗС. По словам военнослужащих, если еще два года назад за день удавалось выписать десятки повесток, то в 2025-2026 годах показатели упали до критического минимума. Иногда за 16-часовую смену не удается найти ни одного призывника, что ставит под угрозу выполнение мобилизационных планов и возможность ротации пехотинцев, которые месяцами держат оборону на самых тяжелых направлениях, в частности под Покровском.

"Я знаю, что многих злит уже сам факт того, что в ТЦК есть план, но я к этому как раз отношусь нормально. В ВСУ есть задачи, есть потребности, под каждую задачу надо столько-то людей. Здесь, как по мне, все сходится", — делится Валентин.

Как сообщал Новини.LIVE ранее, начальник Нацполиции Иван Выговский заявил, что совместная работа полицейских с ТЦК испортило имидж правоохранителям. Он отметил, что люди порой боятся вызывать полицию.

Вместе с тем омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в пяти областях критическая ситуация по работе ТЦК. Граждане жалуются на многочисленные случаи правонарушений с их стороны.

Отдельно Лубинец назвал количество нарушений и жалоб со стороны ТЦК. Он сказал о 6127 таких заявлений со стороны гражданских.

украинцы мобилизация ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации