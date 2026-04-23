В селах уже некого мобилизовать: работник ТЦК заявил о кризисе

Военнослужащие общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

Работники ТЦК рассказывают о катастрофическом исчерпании человеческого ресурса в украинских селах, где мобилизационные мероприятия фактически зашли в тупик. Из-за тотального безлюдья на улицах и бегства жителей при появлении спецмашин, группы оповещения часами работают "вхолостую", поэтому суточный план поставки людей в армию часто остается невыполненным.

Об этом рассказали работники ТЦК анонимно в интервью "Украинской правде", передает Новини.LIVE.

ТЦК не может выполнить план по мобилизации людей

Мобилизационные мероприятия в сельской местности потеряли смысл из-за критической нехватки мужского населения. По свидетельствам четырех военнослужащих, которые непосредственно вовлечены в процесс оповещения в разных регионах Украины, работа, начинающаяся в 6 утра, все чаще не приносит никаких результатов.

Они объяснили, что экипаж, состоящий из представителей ТЦК и полиции, патрулирует определенные улицы и часто просто не встречает на пути ни одного человека.

"Вот ты едешь по селу, а оно — как мертвый техасский городок, только перекати-поля не хватает. Потому что все, кто видят ментовскую машину, убегают за заборы. Обгоняем какой-то велосипед, останавливаемся, менты еще не успели выйти из машины, как велосипед уже едет в другую сторону, потому что он знает, чего мы возле него стали. Как ты можешь кого-то мобилизовать? Это так не делается", — рассказывает военный Валентин (имя изменено).

Из-за осознания бесперспективности поездок экипажи нередко проводят рабочий день, просто "отстаиваясь" в отдаленных местах или на АЗС. По словам военнослужащих, если еще два года назад за день удавалось выписать десятки повесток, то в 2025-2026 годах показатели упали до критического минимума. Иногда за 16-часовую смену не удается найти ни одного призывника, что ставит под угрозу выполнение мобилизационных планов и возможность ротации пехотинцев, которые месяцами держат оборону на самых тяжелых направлениях, в частности под Покровском.

"Я знаю, что многих злит уже сам факт того, что в ТЦК есть план, но я к этому как раз отношусь нормально. В ВСУ есть задачи, есть потребности, под каждую задачу надо столько-то людей. Здесь, как по мне, все сходится", — делится Валентин.

Как сообщал Новини.LIVE ранее, начальник Нацполиции Иван Выговский заявил, что совместная работа полицейских с ТЦК испортило имидж правоохранителям. Он отметил, что люди порой боятся вызывать полицию.

Вместе с тем омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в пяти областях критическая ситуация по работе ТЦК. Граждане жалуются на многочисленные случаи правонарушений с их стороны.

Отдельно Лубинец назвал количество нарушений и жалоб со стороны ТЦК. Он сказал о 6127 таких заявлений со стороны гражданских.